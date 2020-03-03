БСЖ намерен и дальше поддерживать развитие в стране женского предпринимательства

3 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин намерен и дальше активно поддерживать развитие женского предпринимательства и женских бизнес-инициатив в стране, заявила председатель БСЖ Марианна Щеткина на заседании президиума общественного объединения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Талантливые белорусские женщины участвуют во всех сферах экономики, в том числе пробуют свои силы в бизнесе. Созданный в БСЖ клуб женщин-предпринимательниц - это одно из направлений нашей работы, которое задумывалось как поддержка женщин, делающих первые шаги в бизнесе. Основу клуба составляют как раз успешные белорусские предпринимательницы, которые обучают и помогают своим начинающим коллегам развивать бизнес. Такие обучающие бизнес-площадки открыты не только в Минске, но и в регионах страны", - отметила Марианна Щеткина.

Руководитель БСЖ также рассказала о новых инициативах общественного объединения, направленных на поддержку матерей, в том числе предлагаемых союзом дополнительных мерах помощи молодым мамам и студенческим семьям.

Марианна Щеткина отметила, что в числе приоритетных направлений деятельности союза остается сохранение и укрепление женского здоровья. Так, на заседании подробно обсуждались проекты программы "Здоровье женщины - здоровье нации". В частности, речь шла о результатах белорусско-итальянского пилотного проекта по скринингу рака шейки матки по методу Папаниколау (ПАП-тест), который позволяет выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. На встрече присутствовал профессор Флорентийского государственного университета, автор многочисленных научных публикаций по проблемам здорового питания и истории медицины Николо Комодо, благодаря активному участию которого и стала возможной реализация совместно с БСЖ данного проекта.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости более широкого проведения профилактических мероприятий по укреплению здоровья женщин, участие в которых намерен принять и клуб женщин-предпринимательниц.-0-