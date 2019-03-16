БСЖ объявил о старте акции "Женское лицо Победы"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БСЖ начинает акцию "Женское лицо Победы". Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцию БСЖ проведет совместно с музеем истории Великой Отечественной войны. "Запланированы круглый стол, фотовыставка", - рассказала Марианна Щеткина. Кроме того, БСЖ будет оказывать содействие, чтобы дети по всей стране могли бесплатно посещать мемориалы и музеи. Экскурсии стартуют в конце марта.

Женщин-ветеранов Великой Отечественной войны чествовали сегодня в Минске и на торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Женщина года - 2018".

Марианна Щеткина считает, что нужно в целом по-новому взглянуть на роль женщин в истории Беларуси. В БСЖ изучают, сколько улиц в стране названы именами известных соотечественниц, поднимают архивные документы. Белорусские женщины старшего поколения заслуживают того, чтобы их заслуги оценили по достоинству. Они с честью выдержали груз дел, который лежал на их плечах - не только воевали, трудились, но параллельно воспитывали детей, поддерживали стариков, отметила председатель БСЖ.

Все проекты союза, добавила она, направлены на то, чтобы показать роль женщины в обществе и укрепить ее. Речь идет обо всех сферах, в том числе управленческой, предпринимательской.

Сегодня в Минске наградили победительниц республиканского конкурса "Женщина года - 2018". Впервые в нем участвовали не только члены БСЖ. Среди более чем 200 конкурсанток со всей Беларуси победителями стали 40 из них.-0-

Фото Геннадия Жинкова