БСЖ обратился к женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин обратился ко всем женским организациям мира в защиту справедливого отношения к белорусскому народу. Об этом говорится в заявлении Белорусского союза женщин, сообщает БЕЛТА.

"Белорусский союз женщин с тревогой и возмущением воспринимает непрекращающееся политическое и экономическое давление на Беларусь, - сказано в документе. - В угоду геополитическим интересам, попирая международное право, нас, наши семьи пытаются зажать в экономические тиски, тем самым насильно насаждая белорусскому народу иной путь развития".

"Более 25 лет назад мы выбрали курс на построение суверенной Беларуси как социально ориентированного справедливого государства, где главная ценность - интересы людей. Такой выбор подтвержден большинством белорусов и в 2020 году на выборах Президента Беларуси", - подчеркивается в заявлении.

"Мы требуем услышать голос нас, женщин, живущих в Беларуси и каждодневно своим трудом созидающих свою страну. Наш правдивый голос - это голос наших детей, чье будущее мы готовы отстаивать и защищать. Услышьте голос разума! Услышьте голос совести! У вас тоже есть семьи и дети. Мы не просим милости. Мы просто хотим спокойно жить и работать в своей стране под своим флагом и по своим законам", - говорится в документе.

Председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан уверена, что любые попытки давления на Беларусь бесперспективны: "Они еще больше сплачивают нас и делают сильнее. Мы выстоим! Своим трудом, нашей историей, миролюбивой и открытой политикой мы заслужили право жить в мире, уважении и добрососедстве. Обращаемся ко всем женским организациям мира и просим возвысить свой голос в защиту справедливого отношения к белорусскому народу. Ведь то, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра может коснуться и вас".-0-