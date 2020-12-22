БСЖ организовал в госпитале инвалидов войны праздничное мероприятие для пациентов с COVID-19

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова прошло праздничное мероприятие для пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе женщин.

Мероприятие было организовано по инициативе первичной организации БСЖ, которая работает в госпитале. "Пациентов, находящихся на лечении в госпитале, с наступающими Рождеством и Новым годом поздравили открытками, сделанными учащимися Боровлянской гимназии, Боровлянской средней школы №3, а также воспитанниками детского сада из деревни Лесковка, - рассказали в общественном объединении. - Каждая открытка - как маленькое произведение искусства, в которое дети вложили тепло своей души, праздничное настроение и пожелания скорейшего выздоровления".

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.

В эти предпраздничные дни Белорусский союз женщин проводит ряд мероприятий, направленных на поддержку детей, пожилых людей, инвалидов.-0-

Фото БСЖ