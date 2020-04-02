2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин перечислил средства на меры по борьбе с коронавирусом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в союзе.
"Общественное объединение поддерживает усилия государства по противостоянию коронавирусу, и решило направить средства на счет Республиканского центра организации медицинского реагирования", - рассказали в БСЖ.
Средства пойдут на закупку оборудования для лабораторной диагностики коронавируса, диагностических наборов, защитных средств и помощь больным.
Министерство здравоохранения открыло благотворительный счет для помощи медучреждениям на фоне коронавируса.
Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.
Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.
Поступившие средства будут распределять в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.