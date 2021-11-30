БСЖ: практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре прошлого века

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов выражает решительный протест в связи с нарушением конституционных прав работников СМИ в Польше. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале БСЖ, сообщает БЕЛТА.

"Режим ЧП, который запрещает работу журналистов и правозащитников в 183 приграничных с Беларусью населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, не может быть продлен по Основному закону (30 + 60 дней с 2 сентября 2021 года). Правящий режим PiS намерен и дальше не допускать прессу в зону бедствия. Иначе методы насильственного выдворения, пытки, условия содержания в концлагерях и массовая гибель беженцев может шокировать польское и европейское общество, - говорится в заявлении. - Режим продавливает через Сейм и Сенат поправки в Закон о защите границы, которые нарушат конституционные права журналистов и правозащитников. Правки оставят все ограничения в силе. Коменданты пограничных зон и застав по своему усмотрению смогут блокировать любую активность прессы и правозащитников. Журналистам грозят аресты и штрафы за ослушание".

По информации БСЖ, польская правящая партия накануне заявила, что журналисты могут "по глупости или злому умыслу нанести вред интересам польской безопасности".

"Белорусский союз журналистов выражает решительный протест в связи с нарушением конституционных прав наших коллег в Польше. Практика "затыкания ртов" и беззакония возвращает польское общество к диктатуре и тоталитаризму начала прошлого века. Ответственность за это целиком и полностью лежит на правящем польском режиме, который намеренно и системно атакует журналистское сообщество", - отметили в БСЖ. -0-