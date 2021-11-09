БСЖ: практики польского политического режима нарушают базовые демократические стандарты

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов выражает решительный протест действиям польских властей по препятствованию работе национальных белорусских и иностранных журналистов по освещению миграционного кризиса. Об этом говорится в заявлении БСЖ, размещенном в Telegram-канале союза, сообщает БЕЛТА. "Практики польского политического режима и силовых структур нарушают базовые демократические стандарты свободы слова и СМИ, игнорируют фундаментальные обязательства Польши в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы по гуманитарному измерению и правам журналистов, имеют все признаки тоталитарного подавления прав собственных граждан на доступ к объективной информации из зоны бедственного положения мигрантов и беженцев", - говорится в заявлении. БСЖ требует незамедлительно прекратить светошумовое воздействие на журналистов, блокировку сотовой и интернет-связи, снять все ограничения на доступ журналистов и правозащитников к беженцам с польской стороны границы. "Подобные действия лишний раз подтверждают репрессивный и антидемократический характер польского режима и увеличивают обоснованные подозрения правозащитников и прессы, что официальная Варшава совершает на границе преступления против человечности, которые пытается скрыть как от собственного гражданского общества, так и от международной общественности", - резюмировали авторы документа.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!