БСЖ принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Белорусский союз женщин принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский союз женщин не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны. Леденящими душу кадрами стала гибель несчастной женщины, матери троих детей, - говорится в обращении. - Где же вы, международные правозащитные организации, не желающие видеть и слышать правду?"

"Хотим напомнить странам коллективного Запада, что именно ваши обещания спокойной жизни сподвигли этих людей покинуть свои дома и отправиться на чужбину в поисках мира и добра. Это ваши неотложные действия спровоцировали военные конфликты на территории их родных стран", - убеждены белорусские женщины.

"Почему европейские СМИ молчат о том, что политики и правительства позволяют себе игнорировать нормы международного права, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах? Почему принципом миграционной политики Польши и других европейских стран стало создание препятствий вместо предоставления убежища? Почему даже бегущие от войны люди, несчастные женщины и дети становятся инструментом против нашей страны? Мы всегда были добрыми соседями, у белорусов и поляков есть общие страницы истории", - говорится в обращении.

Белорусские женщины заявляют, что граждане Беларуси хотят жить в мире и согласии. "Нам, потомкам тех, кто познал ужасы Великой Отечественной войны, на многие века вперед хватит боли от страданий предыдущих поколений. Мы, белорусские женщины, во весь голос обращаемся ко всем неравнодушным польским общественным правозащитным и волонтерским организациям, простым гражданам: услышьте нас, белорусских женщин, все люди доброй воли", - говорится в обращении.

БСЖ призывает: "Проявите солидарность и возвысьте свой голос в защиту мира, справедливости и участия к беженцам на наших границах. Призываем вас присоединиться к акции Белорусского союза женщин. Нам должно хватить сил и мудрости прекратить эскалацию конфликта и помочь эти людям".-0-