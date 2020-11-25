БСЖ призвал коллег противодействовать попыткам фальсификации истории и тиражированию вражды

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов призвал коллег противодействовать попыткам фальсификации истории, тиражированию вражды и экстремизма в медиапространстве. Об этом говорится в принятой сегодня декларации XIV съезда БСЖ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, делегаты XIV съезда Белорусского союза журналистов, сознавая свой гражданский долг, персональную профессиональную и моральную ответственность за судьбу молодого белорусского государства и гражданской политической нации, подтверждая приверженность этике, традициям и стандартам журналистского сообщества, заявляя о своей поддержке суверенитета, справедливости, безопасности и курса эволюционного политического и социально-экономического развития Беларуси, принимаем декларацию", - говорится в документе.

В частности, отмечается, что делегаты съезда БСЖ поддерживают внутреннюю и внешнюю политику, направленную на укрепление независимости, институтов правового государства, улучшение качества жизни белорусского народа, всестороннее развитие личности и гражданского общества с учетом национальных интересов и традиций. Активно участвуя в общественно-политических процессах, проходящих в стране, члены БСЖ всемерно готовы содействовать общенациональному диалогу и формированию на его основе лучших конституционных, политических и общественных оснований для дальнейшего поступательного развития Беларуси. Используя для этого главные инструменты коммуникации: печать, радио, телевидение, новые медийные платформы и сети.

"Полагаем необходимым для областных, городских и первичных организаций в минимально возможные сроки и максимально эффективно провести процесс цифровизации региональных СМИ для повышения оперативности, прозрачности, плюрализма и широты охвата аудитории, всестороннего развития национального информационного пространства и производителей белорусского контента. Призываем всех членов Белорусского союза журналистов и наших коллег честно выполнять свой профессиональный долг, соблюдать нормы новой Глобальной хартии журналистской этики, противодействовать распространению недостоверной информации и фейк-ньюс, попыткам фальсификации истории и тиражированию вражды и экстремизма в пространстве классических и новых медиа", - подчеркивается в декларации.

Подтверждая основополагающие принципы солидарности и корпоративной самоорганизации журналистского сообщества, члены БСЖ обязуются противостоять всеми доступными законными методами целенаправленным компаниям и отдельным фактам давления, запугивания, буллинга и травли в отношении коллег. Считают необходимым максимально расширять творческие связи с иностранными редакциями, ассоциациями и клубами журналистов для совместной защиты общих интересов в профессии, повышения профессионализма, внедрения передовых технологий и приемов в области медиа.

"XIV съезд Белорусского союза журналистов выражает уверенность в том, что ключевые задачи, стоящие сегодня перед нашим обществом и государством, будут решены, а Беларусь как полноправный субъект международных отношений и актор исторического процесса сохранит свои главные преимущества: суверенитет, справедливость, безопасность и динамичное развитие", - заключили в своей декларации члены Белорусского союза журналистов.-0-

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