БСЖ провел круглый стол "Историческая память. Женское лицо Победы"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин продолжает проводить мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в общественном объединении.

Так, БСЖ совместно с музеем истории Великой Отечественной войны сегодня провел круглый стол "Историческая память. Женское лицо Победы". Как отметила во время мероприятия председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, роль женщин в Великой Победе была огромной. Она обратила внимание на тот факт, что 90 женщинам было присвоено звание Героя Советского Союза, в числе которых было 10 белорусок (6 из них - активные участники подпольного движения). Известно, что многие женщины сражались в партизанских отрядах, в том числе медицинские работники. Когда окончилась война, то период восстановления городов и сел разрушенной страны также невозможно представить без женского участия.

Председатель Белорусского союза женщин также большое внимание уделила теме сохранения исторической памяти и исторической правды. На реализацию этой цели направлены и проводимые БСЖ многочисленные мероприятия и акции, в том числе и данный круглый стол, в котором главными гостями были женщины-ветераны.

В числе участников встречи в музее были также представители депутатского корпуса, Министерства обороны, Национальной академии наук, Академии управления при Президенте Беларуси, ряда общественных объединений и молодежь.

Гости познакомились с выставкой "Беларусь помнит. Женское лицо Победы". Экспозиция создана около двух лет назад и за это время была представлена в Палате представителей Национального собрания, Дворце Республики, а также многих регионах нашей страны.-0-