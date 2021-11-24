БСЖ: Розенберг "солгал в оправдание" редакционной цензуры самых неудобных ответов Президента

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист ВВС Стивен Розенберг "солгал в оправдание" редакционной цензуры самых неудобных ответов Президента Беларуси. Такое заявление опубликовано в Telegram-канале Белорусского союза журналистов, сообщает БЕЛТА.

"В частности, из эфирной версии ВВС исчезли реальные факты совершения Польшей преступлений против человечности, доведения до смерти уже 13 человек, двойных стандартов и лжи по поводу избирательной кампании 2020 года в Беларуси. Полную версию показали белорусские СМИ, - отмечают в БСЖ. - Главная ложь Розенберга прозвучала уже после эфира в интервью американским иноагентам и пропагандистам. Журналист заявил, что, по его информации, Польша не приглашала беженцев на пункт пропуска "Брузги-Кузница", где польские силовики провели экзекуцию и запугивание беженцев и журналистов с использованием токсичных химикатов, водометов и газа. В результате карательной операции пострадали более 120 беженцев и 7 журналистов".

В подтверждение БСЖ разместил видео, на котором польский пограничник советует беженцам идти в пункт пропуска с документами.

Также в Telegram-канале Белорусского союза журналистов приводится мнение доктора политических наук, профессора МГИМО об интервью Президента Беларуси для ВВС.

"Для Запада интервью уместилось в 23 минуты. При этом Розенберг жаловался на монтаж белорусского ТВ - вопросы, видите ли, были сгруппированы по блокам, ответы Лукашенко были большие, без некоторых реплик и реакций журналиста. Думаю, что последнее вообще не принципиально. Для меня главное - информация, исходящая от ньюсмейкера. Мы же не Розенберга хотим услышать, а Лукашенко. Но более всего и в очередной раз возмутила не реакция и оговорки западной аудитории, а мерзостное поведение "журналистов" известной антироссийской радиостанции, которая по понятным причинам никогда не получит статус иноагента. Девица, которой самое место на рынке, рассуждает о том, что брать интервью у Лукашенко - это все равно, что "с террористами разговаривать". Вообще-то белорусская сторона может и даже должна подать в суд за клевету и оскорбление главы государства, - считает эксперт. - В сухом остатке - интервью, как любая беседа с Лукашенко, очень интересное. Он завелся, был эмоционален, но главное - Батька не хотел понравиться и говорил, что хорошо знает и что думает. Лидер такого уровня и опыта как Лукашенко, конечно, прекрасно знает пределы допустимых слов. И тем не менее, рекомендую посмотреть и сформировать свое мнение". -0-