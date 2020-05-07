БСЖ считает мягкими меры к корпункту Первого канала и призывает российских коллег к диалогу

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лишение аккредитации журналистов корпункта Первого канала - максимально мягкая мера. Белорусский союз журналистов рассчитывает, что это послужит стимулом к диалогу о проблемных вопросах в медиасфере. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель правления БСЖ Андрей Кривошеев.

Андрей Кривошеев обратил внимание, что ряд российских СМИ, и Первый канал в частности, далеко не первый раз позволяет себе тенденциозно показывать ситуацию с коронавирусом в Беларуси, игнорируя мнение белорусских медиков, эпидемиологов, что вызывает недоумение. "На мой взгляд, белорусский МИД не жестко отреагировал на действия съемочной группы Первого канала. Лишение аккредитации - мера неприятная, но это максимально мягкий шаг. Я бы воспринимал это не как нагнетание ситуации, а как призыв к диалогу. Необходимо обратить внимание на этику журналистов, работающих в Беларуси, на то, что подобные сюжеты могут существенно сказаться на родственниках умерших людей, на тех, кто сейчас болеет", - считает председатель правления БСЖ. Как показала практика, другие меры на российских коллег не действуют. Так, добиться опровержения недостоверной информации от того же Первого канала удалось всего один раз, когда ведущий Кирилл Клейменов извинился за фейк о смерти от коронавируса в Беларуси.

БСЖ находится в постоянном контакте с Союзом журналистов России. "Общались с его председателем Владимиром Соловьевым и сегодня, соотносили наши позиции и, главное, думали, как выходить из той непростой ситуации, которая бросает тень на информационное пространство Союзного государства Беларуси и России. Мы договорились в ближайшее время провести совместное онлайн-заседание, чтобы в целом поговорить о проблемных вопросах, которые накопились в общем медийном пространстве", - рассказал Андрей Кривошеев. В качестве формата рассматривается Клуб главных редакторов, сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси "Друзья-сябры". "На этой платформе главные редакторы смогут по правилам chatham house откровенно обсудить все проблемы", - рассчитывает председатель правления БСЖ.

По словам Андрея Кривошеева, в этой ситуации ему импонирует позиция российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева. В интервью БЕЛТА дипломат обратил внимание на морально-этический аспект работы журналистов. В условиях пандемии они должны вести себя максимально корректно. Видеосюжет, который показал 6 мая Первый канал, примером в этом плане послужить не может. "Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом в Российской Федерации, и ни на одном федеральном канале, ни в одном выпуске новостей лично я не видел сюжета, который бы начинался с показа городского кладбища. Вызывает недоумение, почему такой подход применялся в сюжете о Беларуси. Это выходит за рамки журналистской этики и просто человеческой морали. Здесь мы видим прямое нарушение", - подчеркнул собеседник. Показательно и то, что главный врач городской больницы Столбцов, куда приехали российские журналисты, готова была дать им комментарии о положении дел в районном центре. Но от общения с медиком журналисты отказались и вообще вели себя в высшей степени некорректно, снимая свой репортаж в буквальном смысле из кустов.-0-