БСЖ стал хорошей площадкой для реализации проектов и идей - представительница Минпрома

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В системе Министерства промышленности трудятся более 50 тыс. женщин. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель объединенной организации предприятий Министерства промышленности общественного объединения "Белорусский союз женщин", генеральный директор "Бобруйскагромаша" Надежда Лазаревич.

"Это женщины, готовые активно участвовать во всех процессах, направленных на достижение прогресса и устойчивого развития нашей страны, вносить свои предложения и идеи в решение задач государственного управления, социальных и экономических вопросов", - сказала Надежда Лазаревич.

Объединенная организация БСЖ в Министерстве промышленности образована совсем недавно - 1 марта. Инициативу ее создания поддержал министр промышленности Петр Пархомчик, который считает важным объединить женщин с активной гражданской позицией и дать им возможность реализовать свои замыслы и инициативы.

По мнению Надежды Лазаревич, основными приоритетными направлениями деятельности женской организации в Министерстве промышленности станет повышение роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни предприятия, города, страны. "Очень важно привлекать женщин - тружениц предприятий в союз, организовывать встречи на самих предприятиях, - сказала она. - В современном мире роль женщины очень велика, на ее хрупкие плечи ложатся не только заботы о семье, подрастающем поколении, но и формирование идеологии и нравственности. Привлекая женщин в наш союз, мы можем формировать единую идеологию нашего общества".

Она также отметила, что важно воспитывать подрастающее поколение, укреплять институт семьи, и подчеркнула, что БСЖ - это поле для реализации идей и возможность проявить свои лидерские качества.

В числе победительниц конкурса "Женщина года - 2020" - работница "Бобруйскагромаша", многодетная мама Марина Воропай и работница СПК "Бересневский" Ирина Бирюкова.-0-