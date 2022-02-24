БСЖ участвует в женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге"

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-я Международная женская конференция "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" с участием делегации Белорусского союза женщин 24-25 февраля проходит в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске.
В мероприятии по традиции участвуют женщины-лидеры, руководители общественных движений из регионов России и зарубежных стран. Конференция в очередной раз должна стать заметным событием политической и культурной жизни города, предоставив ее участникам возможность обменяться мнениями по волнующим темам.
"Нестабильность в мире женщины принимают к сердцу особенно близко. Неслучайно главную цель оргкомитет конференции видит в объединении усилий женщин Востока и Запада для сохранения спокойной и мирной жизни на планете Земля", - отметили организаторы.
Основная тема 27-й конференции - "Современные вызовы - женский ответ" развивает тематику III Евразийского женского форума.
В качестве докладчиков и экспертов на форуме выступают авторитетные экономисты, политики, ученые, деятели культуры.
Одним из важных событий форума станет презентация проекта "Женщины России и Беларуси: миссия созидания".-0-