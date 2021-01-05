БСЖ выдвинул 135 делегатов на Всебелорусское народное собрание

5 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский союз женщин выдвинул 135 человек для участия во Всебелорусском народном собрании. Такое решение принято сегодня на заседании президиума БСЖ, которое прошло в формате видеоконференции с областными организациями союза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнула председатель общественного объединения, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, областные организации БСЖ активно работали по выдвижению наиболее достойных представительниц, а также внесению предложений для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании.

Руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина и Заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Надежда Ермакова

Руководитель БСЖ рассказала, что в числе участниц - представительницы самых различных сфер деятельности и разного возраста, которые активно работают не только в союзе, но и добились значительных результатов в основной деятельности, многие являются победителями республиканского конкурса "Женщина года". Будущие участницы - как известные в стране люди, так и обычные труженицы, которые занимают активную гражданскую позицию.

Белорусский союз женщин является одной из многочисленных общественных организаций. В ее рядах насчитывается более 140 тыс. человек, представляющих все регионы страны. -0-

Председатель ОО "Белорусский союз женщин", заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан и Первый заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Светлана Ситникова

Фото Рамиля Насибулина