БСЖ: залог устойчивого развития страны - интенсивное развитие регионов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Залог устойчивого развития страны - интенсивное развитие регионов. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА делегат VI ВНС, член правления Белорусского союза женщин, депутат Палаты представителей Марина Ленчевская.

"На Всебелорусском народном собрании обсуждается огромный перечень вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны на пятилетку. Но я остановлюсь на нескольких, наиболее интересных и значимых лично для меня, - отметила она. - Я поддерживаю необходимость интенсифицировать развитие регионов - в этом залог устойчивого развития всей страны. Под регионами имею в виду не только районные центры, но и небольшие поселки, агрогородки".

Она рассказала, что, общаясь со своими избирателями, видит с их стороны интерес к этим населенным пунктам, особенно расположенным в пределах 30-50 км от столицы, областных центров. "Сегодня приоритеты при выборе жилья у молодых людей, особенно с маленькими детьми, начинают смещаться именно в этом направлении. Уже наметился тренд для многих работать в городе, а жить в пригороде. И это нормальная, позитивная тенденция. Но чтобы повысить качество жизни в таких населенных пунктах (а именно к этому основная претензия людей), необходимо развивать там сферу услуг, подстегивая для этого деловую активность и привлекая малый бизнес. Люди говорят, что они бы очень хотели жить за городом, у многих для этого даже есть жилье (например, оставшийся в наследство дом), но для комфортной жизни им не хватает, к примеру, продуктовых магазинов, парикмахерской, для молодых людей остро стоит вопрос досуга своего и детского", - продолжила делегат.

Марина Ленчевская уверена, что следует подталкивать малый бизнес пользоваться льготами, которые предусмотрены для него в сельской местности, и активно осваивать регионы. "При грамотном подходе там найдутся клиенты и будет спрос. Нужно подстегивать и деловую инициативу среди жителей регионов, рассказывать им, как работает система самозанятости, когда без сложных бюрократических процедур можно оказывать услуги и зарабатывать на этом. Все это будет способствовать созданию рабочих мест, повышению уровня жизни в регионах и, как результат, послужит хорошим толчком к развитию этих самых регионов", - сказала представительница БСЖ. -0-