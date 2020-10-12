БСЖ запустит цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусский союз женщин" во время предстоящей Недели матери запустит цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава". Об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя БСЖ, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БЕЛТА.

Лилия Ананич отметила тесное партнерство государственных органов и общественных формирований в вопросах семьи, материнства и детства. Значительна и роль Белорусского союза женщин в этой деятельности: объединение включается в реализацию соответствующих госпрограмм, БСЖ формирует и конкретные предложения.

"В масштабных мероприятиях Недели матери есть много позиций, которые инициированы БСЖ. Например, наш постоянный конкурс с Министерством информации "Крепка семья - крепка держава". Снова подведем итоги, но особенность этого года - не только в формате чествования лучших редакций и журналистов, уделивших внимание пропаганде семейных ценностей. Мы также запустим цикл открытых круглых столов "Крепка семья - крепка держава". Поговорим, как важно сегодня продолжить социальный вектор развития нашего государства, чтобы и на общественных площадках велся диалог об этом, чтобы укреплялось все, что позволяет создавать крепкие семьи. Общественных организаций, которые в той или иной степени занимаются вопросами материнства и детства, зарегистрировано более 30. БСЖ предложит сотрудничество в формате открытых дискуссий в разных регионах нашей страны, где акцент - на семье, государстве, стране", - рассказала Лилия Ананич.

В этом году в День матери БСЖ проведет и серию красивых мероприятий в Гродненской области. Например, в Жировичском монастыре пройдет молебен и на территории будет высажена аллея материнства "За Беларусь!". Такие аллеи появятся во многих белорусских городах и местечках.

"Не устаревают традиции посещения детских домов и других учреждений, где есть люди, нуждающиеся в тепле и заботе", - продолжила Лилия Ананич. В каждой территориальной организации БСЖ состоятся мероприятия в канун и во время Недели матери. "То есть сотни мероприятий по всей стране будут прославлять матерей и говорить о том, что семья - основа основ нашего государства", - подчеркнула Лилия Ананич.-0-