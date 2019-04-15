Будь ЭкоЛогичным! Белинвестбанк представил новое позиционирование бренда

Минск, 15 апреля 2019 года. Новое позиционирование бренда представило ОАО "Белинвестбанк" на пресс-конференции, приуроченной к 27-летию его создания. Зеленый цвет бренда предопределил постепенную трансформацию кредитно-финансового института в ЭкоБанк. На встрече с журналистами были озвучены – новая философия бренда, основные направления деятельности банка на ближайшие несколько лет и новые подходы к ведению бизнеса.

Содействие гармоничному развитию общества, направленному на уважительное отношение к окружающей среде и личности, – миссия, которую определил для себя банк на ближайшую перспективу. Следование этой миссии приведет к созданию первого в Беларуси ЭкоБанка.

Экологичность – понятие многогранное. Оно включает в себя множество аспектов и направлений, но ключевым в рамках нового позиционирования бренда станет экологичность ведения бизнеса, как собственного, так и партнеров. Кроме того, экологическая повестка будет интегрирована в корпоративную культуру и стратегию развития банка, затронет окружающую среду и общество в целом.

Новая концепция позиционирования связана с началом следующего этапа развития, в который вступил кредитно-финансовый институт. Огромный опыт и наработанную клиентскую базу, надежность и весомые позиции на внутреннем и внешнем рынках Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

"Новая концепция позиционирования появилась не случайно, а стала скорее итогом той внутренней трансформации, которая произошла в организации за последние годы, – отметил Председатель Правления Андрей Бриштелев. – Когда человек достигает возраста зрелости, он начинает задумываться о жизни не только с позиции "здесь и сейчас", но и о будущем, о том, что он оставит после себя. Переоценка ценностей приводит к новому, более осознанному существованию. В нашем случае ЭкоЛогичность – это не только окружающая среда. Это и про развитие бизнеса, и про формирование экологической культуры общества, и про создание комфортной среды обитания не только в физиологическом плане, но и в морально-психологическом. Мы видим необходимость экологизации и во внутреннем содержании всех процессов, которые происходят в банке. Понимаем, что все эти задачи не одного дня и даже не одного года, но реализовать их реально. Надеемся, что трансформироваться и постигать азы экологизации мы будем вместе с нашими клиентами".

Реализация программы по трансформации в ЭкоБанк рассчитана на семь лет. Основные ее моменты закладываются в следующую стратегию развития ОАО "Белинвестбанк" начиная с 2021 года, хотя и сейчас банк уже сделал первые шаги.

Среди глобальных зеленых проектов Белинвестбанка, которые находятся в стадии проработки, – выпуск зеленых облигаций. Их отличительная черта в том, что привлеченные средства будут использоваться для проектов, связанных с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой.

Запуск бизнес-акселератора зеленых проектов позволит найти и оказать поддержку идеям и технологиям, способным изменить мир к лучшему.

Кроме того, банк продолжит активно финансировать зеленые проекты. Крупнейшие из тех, что уже реализованы: строительство фотоэлектрической станции в Костюковичском районе Могилевской области, мини-ГЭС в Слонимском районе. Кроме того, банк оказал содействие в строительстве ветропарка в Витебской области. Белинвестбанк, единственный среди кредитно-финансовых институтов, входит в состав координационного совета проекта "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь".

Наиболее крупные проекты, которые находятся в стадии реализации: финансирование строительства мусороперабатывающего завода для Минска, проект, связанный с реконструкцией Минской очистной станции УП "Минскводоканал". Белинвестбанк участвует в совершенно новом для Беларуси секторе зеленой экономики – создании и продвижении экологически безопасных охлаждающих жидкостей.

Также банк рассматривает для финансирования ряд новых зеленых проектов в рамках программы Climate Smart Trade. Это оборудование и системы, использование и внедрение которых будет способствовать благоприятному влиянию на изменение климата. Линия, выделенная для реализации проектов в рамках программы Climate Smart, составляет 20 млн евро. Зеленые проекты также финансируются за счет иных ресурсов, в том числе собственных.

Дальнейшее развитие ОАО "Белинвестбанк" как экобренда потребует выхода за рамки привычных моделей и процессов ведения бизнеса, изменения отношения к клиентам, партнерам и ресурсам. Результатом трансформации станет создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса.

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