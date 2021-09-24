Будет ли гречка в дефиците в этом году и почему в Беларуси ее неохотно выращивают

Беларусь уже третий месяц не продает гречиху за границу. Запрет наложен Постановлением Совета Министров. Корреспонденты "7 дней" выяснили, как обстоят дела с урожаем в этом году, будет ли гречка в дефиците и почему аграрии ее неохотно выращивают.

Крупа на полках

Производство и реализация организациями хлебопродуктов, мукомольно-крупяной продукции и макаронных изделий находится на постоянном контроле. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, по этим позициям ситуация на потребительском рынке республики стабильна. В частности, гречка в магазины поступает и отечественная, и импортная. Причем семена высоких репродукций белорусских сортов закупают у нас в существенных объемах аграрии Западной Сибири и Алтайского края. Но ведь на упаковке не написано, из какого сорта гречихи получена крупа. Вполне вероятно, что из страны-соседки к нам импортируется выращенная из наших же - белорусских. Кстати, запрет на вывоз этого товара до конца августа действовал и в России, которая производит его больше всех в мире. А все потому, что нынешний год не только для белорусов оказался не самым урожайным на эту культуру.

Что спасло урожай

- В чем причина низкой урожайности гречихи в этом году? Засуха захватила июль - пору цветения и налива зерна. Критическим фактором для гречихи стала высокая температура воздуха во время цветения - выше +30 градусов. Дело в том, что при температуре выше +27 градусов пыльца становится стерильной и не прорастает, а нектар кристаллизуется и поэтому недоступен для насекомых. Они теряют интерес к посевам и не летят на цветки. В результате снижается опыление и зерно не завязывается. Именно это произошло в текущем году, - отмечает заведующая лабораторией крупяных культур Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Лужинская. - Когда жара спала и пошли дожди, которых у нас в Жодино не было почти полтора месяца, началось повторное цветение, завязывание и налив новых зерен. Это несколько увеличило урожайность, хотя период вегетации гречихи затянулся и многие аграрии отложили уборку урожая - в ожидании, когда вновь завязавшееся зерно нальется и созреет.

От юга до севера

Гречиху в Беларуси сеют во всех регионах - от Брестской и Гомельской до Витебской областей. Однако интерес большинства хозяйств к данной культуре сдерживает ее относительно невысокая урожайность, которая снижает в целом показатели по урожайности зерновых - по хозяйствам, району и т. д.

- Многие аграрии считают ее второстепенной культурой, оставляя под засев нередко бросовые земли. А зря! В мире гречиха используется в самых разных целях, в том числе медицине, химической промышленности, питании. Чтобы получить хороший урожай, нужно почву готовить с осени: после уборки предшественника при необходимости внести гербициды для уничтожения многолетних сорняков, вовремя запахать. Весной подготовка почвы под гречиху начинается с культивации - для закрытия влаги, - рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук. - Гречиха слабо конкурирует с сорняками, поэтому очень важно поддерживать ее посевы в чистоте. Пчелы для сбора нектара охотнее летят на чистые посевы, что улучшает опыление и завязываемость зерна.

В целом же эта культура выгодная, так как является одной из наименее затратных. Она может быть страховым вариантом - в случае гибели озимых и ранних яровых, когда другие уже не успевают сформировать экономически значимый урожай зерна. А еще гречиха - отличный предшественник для большинства сельскохозяйственных культур: она хорошо усваивает из почвы труднорастворимые соединения фосфора и калия, переводя их в более доступную для растений форму.

Кроме соблюдения технологии возделывания, гречиха требует замены сортов, которые отечественные ученые постоянно улучшают, повышают генетический потенциал урожайности, улучшают хозяйственно-ценные признаки: скороспелость, устойчивость растений к полеганию, крупность зерна. Так, масса 1000 зерен у современных сортов увеличилась в 1,5-2,0 раза. В Государственном реестре сортов Беларуси - 14 сортов гречихи, из которых только три - иностранные, остальные - чисто белорусские.

Обошел французов!

Фермер из Могилевской области Александр Коновалов - новатор в растениеводстве. Несколько лет назад закупил в НПЦ НАН Беларуси по земледелию первые 500 килограммов семян гречихи и посеял на пяти гектарах.

Мы узнали у него, что из этого вышло.

- В прошлом году засеял почти 80 гектаров и получил отменный урожай - 43 ц/га (в 2019-м - порядка 40 ц/га)! В нынешнем такого не будет, но на прибыль все равно рассчитываю. Убирать начнем со дня на день, - ответил Александр.

Александр Коновалов

Известно, что из всех стран самая высокая урожайность гречихи - во Франции: 35-38 ц/га. Получается, наш фермер обошел французов!

Гречневая крупа - ценный диетический и лечебный продукт. Гречневая каша, например, - источник селена, который укрепляет иммунную систему, оказывает противораковое действие. Гречиха - единственная полевая культура, которая содержит рутин, используемый для получения лекарств, предохраняющих организм от кровоизлияний.

Гречиху выращивают во всем мире. Ежегодный ее сбор равен примерно 2 млн т. Большая часть приходится на Россию и Китай.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-