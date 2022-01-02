Будет ли снег в январе? Прогноз на первый месяц нового года

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы, которая составляет от 4,5 градуса тепла на юго-западе до минус 8 градусов на северо-востоке. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал метеоролог Дмитрий Рябов, сообщает БЕЛТА.
Синоптик отметил, что январь в этом году окажется холоднее прошедшего декабря на 2 градуса.
Не обойдется в первый месяц зимы без туманов - примерно 10 дней в стране будет наблюдаться это атмосферное явление.
Ждут белорусов и январские метели, но не каждый день. Как рассказал метеоролог, снег будет заметать страну где-то от 3 до 8 дней.
В январе также прогнозируется не менее 7 оттепельных дней по северо-востоку республики и до 14 дней на юго-западе.-0-
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