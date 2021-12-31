Будревич: молодежь Беларуси активно вовлечена во все без исключения социальные процессы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси активно вовлечена во все без исключения социальные процессы. Такое мнение высказал председатель Минского горкома Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич в ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Конституцию в трудовом коллективе горкома, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Георгий Будревич отметил, что запросы молодежи, ее взгляды и ценности, безусловно, оказывают существенное влияние на общество. "Поэтому государство, предоставляя молодому поколению все возможности для нравственного и физического развития, всегда стоит на страже защиты прав и законных его интересов", - сказал он.

Закрепление в проекте новой Конституции нормы, направленной на эффективное и свободное участие молодежи в общественной жизни, реализацию потенциала молодежи в интересах всего общества, по мнению Георгия Будревича, является одним из факторов, который позволит укрепить молодежную составляющую белорусского общества.

Как отметил председатель Минского областного комитета БПРЗ Александр Дрейчук, в проекте новой Конституции изложены основные цели государства, направленные на сохранение и развитие курса на поддержку социально-экономического благополучия граждан.

"Сегодня мы действуем в одном ключе и вместе работаем над сохранением наших традиций как в истории и культуре, так и в социальной сфере, - отметил председатель отраслевого профсоюза Минщины. - Основным законом Беларуси определено, что государство не только сохраняет и увеличивает социальную ориентированность, но и закрепляет основы для ее развития в каждой семье".

Александр Дрейчук напомнил, что проектом Основного закона закрепляется обязанность каждого гражданина Беларуси проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства. "Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения поддерживает тезисы проекта Конституции, которые направлены на дальнейшее развитие Республики Беларусь", - резюмировал он.-0-