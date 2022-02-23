Будревич: участие в референдуме подтверждает активную гражданскую позицию

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме подтверждает активную гражданскую позицию человека, неравнодушного к будущему своей страны. Слова председателя Минского горкома БПРЗ Георгия Будревича цитирует Белорусский профсоюз работников здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Георгий Будревич поделился, почему он пришел на участок в первый день досрочного голосования.

"Участие в голосовании - это подтверждение активной гражданской позиции человека, неравнодушного к будущему своей страны. Разве можно остаться в стороне от важнейшего общественно-политического процесса, проходящего в сейчас в Беларуси - референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию - Основной закон, определяющий основные права и гарантии граждан в государстве?" - задал он риторический вопрос.

Председатель Минского горкома БПРЗ отметил, что его мнение по вопросу, вынесенному на всенародное голосование, четко и однозначно сформировано, поэтому он 22 февраля в первых рядах уверенно отдал свой голос за будущее Беларуси.

Накануне, в ходе своего выступления на заседании lV пленума Минского горкома БПРЗ, Георгий Будревич сказал, что общая задача членов отраслевого профсоюза - сделать все зависящее от общественной организации для того, чтобы эта важнейшая общественно-политическая кампания прошла спокойно, ровно, чтобы граждане пришли на голосование и сделали свой осознанный и сознательный выбор.

Георгий Будревич подчеркнул, что в этот важный для страны период профсоюз должен объединить усилия, чтобы донести до каждого белоруса правдивую информацию о предстоящем событии и проекте Конституции.

Не менее 15 членов Белорусского профсоюза работников здравоохранения - представителей учреждений здравоохранения Минска аккредитованы в качестве наблюдателей на участках столицы и с первого момента начала их работы следят, чтобы важнейшая для страны электоральная кампания проходила с соблюдением всех соответствующих норм законодательства.-0-