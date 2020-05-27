"Будто попала в постапокалипсис"

Белорусская студентка рассказывает, как пережила эпидемию коронавируса недалеко от Уханя.

Лиза Голод – студентка факультета журналистики БГУ. Осенью прошлого года уехала в Китай по программе академического обмена. Эпидемию коронавируса она встретила в городе Кайфын, всего в 466 километрах от Уханя. И очень скоро убедилась, что китайцы – непобедимая нация, которая справится с любыми трудностями.

Повседневный аксессуар

На зимние каникулы в честь китайского Нового года мы с подругами поехали в Шанхай, чтобы посмотреть достопримечательности. И на второй день пребывания там узнали о COVID-19. Преподаватели отправили нам несколько материалов на английском о том, почему коронавирус опасен и как себя от него уберечь.

Если бы не тот случай, я бы и не заподозрила, что вокруг происходит что-то из ряда вон выходящее. Это в Беларуси до пандемии практически невозможно было увидеть человека в маске, а у китайцев она уже давно – повседневный аксессуар. Помню, когда я только приехала в Кайфын, захотела не отставать от местных и купить себе такую"повязку". Но быстро отвлеклась на более насущный вопрос – обустройство на новом месте, и просто-напросто забыла это сделать. С началом эпидемии маску купить все же пришлось.

Улицы стали пустеть

Понять, что что-то в жизни кардинально меняется, было трудно еще и из-за особенности времени начала пандемии. Ведь под Новый год в Китае всегда мало людей на улицах. У них этот праздник принято отмечать дома, с семьей. Многие заведения в это время закрываются, но довольно скоро возобновляют работу. А в этом году просто не открылись.

На территории нашего университета кроме студентов всегда много людей средних лет и старше. Пенсионеры собираются большой группой и под музыку занимаются на стадионах спортивной ходьбой. Когда в Ухане началась эпидемия, они перестали это делать. Студенты тоже старались не выходить на улицу без особой необходимости. Кампус совершенно опустел.

Вообще, у меня очень долго было ощущение, что я попала в постапокалипсис. По улицам ездили полицейские машины и напоминали по громкой связи:"носите маски","держитесь друг от друга на расстоянии одного метра". Никогда такого не видела, поэтому меня все очень впечатляло. Ходила по кампусу и думала:"Это просто какая-то антиутопия, где я вообще нахожусь?!"

Только по спецразрешениям

Первое время очень паниковала. А потом отпустило. Я видела, какие меры предпринимает Китай, и была уверена: они точно подействуют. Никогда и нигде раньше я не сталкивалась с таким серьезным методом борьбы с чем-либо. Если у кого-то в нашем районе тест на СOVID-19 оказывался положительным, об этом сразу сообщали.

Большинство китайцев носили маски. И иностранцам их выдавали. Один наш знакомый в самом начале эпидемии вышел в магазин без маски, и это обернулось для него проблемами: его разыскали преподаватели, требовали объясниться по поводу полного игнорирования требований безопасности, грозили рассказать обо всем руководству. Если бы так произошло, то студент получил бы официальное предупреждение, а после следующего нарушения – сокращение срока действия своей визы.

Очень скоро в магазины перестали впускать без масок. На дверях размещали объявление:"Без масок вход воспрещен". Всем посетителям мерили температуру и настоятельно рекомендовали обрабатывать руки спиртом. В супермаркете недалеко от нашего кампуса персонал ходил по торговому залу только в защитных костюмах.

Из общежития можно было выходить лишь после того, как комендант записала, во сколько и куда студент идет, а после – обязательно мерила ему температуру. После возвращения в кампус, кстати, тоже. Каждый вечер температуру измеряли вообще всем. В университет нельзя было попасть без паспорта и специального разрешения. Эти меры применяются до сих пор.

Китайские студенты и преподаватели вдобавок ко всему в обязательном порядке пользовались программой"Код здоровья". Перед входом в магазин заполняли анкету, давали отсканировать персональный QR-код, который показывал, посещал ли человек небезопасные районы в последние дни. Иностранные студенты все это делать были не обязаны.

Железная дисциплина

Когда началась эпидемия, китайцы тоже паниковали – за считаные дни в Шанхае раскупили все маски. Мы искали их по всему городу. Зашли в одну аптеку, спрашиваем у фармацевта:"Есть маски?" А он отвечает:"Нет. Нигде в Шанхае их нет!"

С введением карантина китайцы показали всю свою пресловутую дисциплинированность. Их никто не заставлял сидеть дома под угрозой, например, штрафов или каких-то других санкций – они делали это сами. Гуляющих китайцев за все месяцы пандемии я видела единицы.

Вообще, для жителей Поднебесной правила – это всё. Во время карантина в кампусе работала столовая. Однажды мы с подругами в нее пришли и увидели: стулья расставили на расстоянии 1 метра. Мы, конечно, сдвинули их и тут же получили замечание от работников столовой:"Вы что творите? Рассаживайтесь!" Тот факт, что живем мы в одной комнате, ничего не изменил. Правила есть правила.

Во время пандемии стало очевидно, что в Китае очень доверяют медикам, верят в них. В разговорах студентов то и дело слышалось: если мы и заболеем, то все равно выживем; всех вылечили, и нас вылечат. Такая уверенность была потому, что в Кайфыне, где живут 5 млн человек, за все время оказалось только 26 заразившихся – и все выздоровели.

Предъявите справку

После снятия карантина китайские студенты постепенно начали возвращаться в университет, хотя в кампусе до сих пор пустовато. Просто для возвращения на учебу приходится собирать очень много справок: что за последние 14 дней у тебя не зафиксирована повышенная температура, что ни в каких мероприятиях не участвовал и т. д. Но даже в таком случае еще две недели придется провести на карантине в самом кампусе – за его пределы выходить запрещено. Также студенты, которые возвращаются в университет сейчас, знают, что не смогут поехать домой на летние каникулы.

Преподаватели рекомендуют пока не приезжать в вуз, объясняя студентам, что даже вернувшись в университет, они продолжат учиться онлайн.

Китай снова бурлит

В конце марта, как только ситуация улучшилась, Кайфын ожил. Сейчас я снова воспринимаю тусовки на улицах как обычное дело, но еще два месяца назад они казались чем-то удивительным. Первое время было даже сложно поверить: магазинчики открыты, дети бегают по тротуарам, старики снова вышли на свои занятия спортивной ходьбой...

Мы все словно вернулись во время"до пандемии". Недавно с подругами выбрались в парк – ощущений хватило на неделю. Когда гуляли, увидели тележки с едой – еще до коронавируса всегда брали там лепешки. Подошли и очень удивились: продавщица без перчаток берет лепешки наши! Посмеялись.

Китайцы, конечно же, по-прежнему носят маски. И нас преподаватели заставляют их надевать. Но теперь я маску иногда позволяю себе снимать – очень жарко! К тому же чувствую себя в безопасности, потому что в Кайфыне уже давно не было зараженных.

Виталия КРИЧЕВСКАЯ. Фото Лизы Голод, газета "7 Дней"