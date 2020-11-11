"Буду лечить даже личного врага" - Руммо о призывах к забастовкам врачей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо считает, что врач в силу своей профессии не имеет морального права не оказывать помощь. Так корреспонденту БЕЛТА он прокомментировал призывы к забастовкам медиков.

"Врач не имеет морального права не оказывать помощь человеку, если может ее оказать, кто бы этот человек ни был, даже если это личный враг, классовый враг или преступник", - сказал Олег Руммо.

Директор центра отметил, что он для того халат и надевал, чтобы "врага своего личного лечить, а не только того, кого люблю". "Какие вообще медики могут рассуждать о том, чтобы не лечить человека? Это не врачи, это полное отсутствие профессии", - добавил он.-0-

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