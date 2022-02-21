Будущее Беларуси зависит только от нас самих: БРСМ принял обращение к молодежи

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный комитет Белорусского республиканского союза молодежи принял сегодня на IV Пленуме ЦК БРСМ обращение к молодежи Беларуси с призывом прийти на республиканский референдум и выполнить свой гражданский долг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с вами - потомки защитников Брестской крепости и поколения победителей, представители трудовых, научных, творческих и спортивных династий. Мы родились в молодой и миролюбивой, суверенной и независимой стране с героическим прошлым, национальной самобытностью, конституционно-правовыми традициями, нравственными, духовными идеалами и ценностями", - говорится в обращении.

ЦК БРСМ также отмечает, что сегодня Беларусь находится на пороге важнейшего общественно-политического события - республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию - общественный договор между личностью, обществом и государством о правах и свободах граждан, стратегических направлениях развития суверенной Беларуси.

"Основной закон - это гарант сохранения исторической правды и памяти, традиционных семейных ценностей и устоев, социальной интеграции, всестороннего развития молодежи и создания необходимых условий для нашего с вами активного участия в общественной жизни, развития культуры, научных и технических исследований, внедрения инноваций на благо общих интересов. Обязанность каждого из нас - проявить социальную ответственность, отстоять независимость, сохранить суверенитет страны, внести посильный вклад в развитие общества и государства", - отмечается в документе.

ЦК БРСМ призвал белорусскую молодежь прийти на референдум, выполнить свой гражданский долг и "определить самим, как будет жить будущее поколение и каким станет наш общий дом - Беларусь".

Обращение поддержали ведущие институты гражданского общества Беларуси - Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь", Белорусский союз женщин, Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси, Белорусское общественное объединение ветеранов, "Патриоты Беларуси", Белорусский фонд мира, Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, ЛДПБ и другие.

На значимость республиканского референдума для белорусской молодежи, которая будет голосовать за свое будущее, в своих приветственных адресах к членам и гостям пленума обратили свое внимание партнерские организации БРСМ из России, Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана.

Традиционно итоговый пленум ЦК БРСМ отметил вклад представителей Союза молодежи, общественных организаций и СМИ в реализацию государственной молодежной политики.

В частности, за плодотворную работу в системе реализации государственной молодежной политики в Беларуси, значительный личный вклад в организацию и проведение проектов БРСМ почетной грамотой Центрального комитета БРСМ награждена заместитель главного редактора - редактор отдела политической и социальной информации главной редакции информации БЕЛТА Светлана Сухарко.

Нагрудным знаком ЦК БРСМ "За поспехі ў працы" награжден главный редактор редакции газеты "Знамя юности" Николай Мачекин.

Грамотами ЦК БРСМ награждены: председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, начальник спортивного клуба Белорусского государственного университета физической культуры, председатель комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании, руководитель молодежного крыла БСЖ Диана Мишура и другие.-0-

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