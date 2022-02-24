Будущее городов-спутников Минска расписали до 2035 года. Рассказываем подробности

Генпланы городов-спутников столицы расписали до 2035 года. Рассказываем, почему Логойск и Заславль планируют оставить камерными, а количество жителей Дзержинска увеличить больше чем в полтора раза.

Задача-максимум

Перспективы строительства в городах-спутниках столицы очерчены уже фактически до 2035 года.

- В Смолевичах, Руденске, Дзержинске, Логойске и Заславле возведут дома для 200 тыс. минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и многодетных семей. До 2035 года города-спутники получат полноценное развитие. Параллельно с жильем там уже начинают строить школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты, - рассказывает заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Новиков.

При этом, уверяют в облисполкоме, в "спутниках" не ограничатся минимальным набором социалки. Здесь откроются художественные школы, катки, танцевальные залы.

- Будет все, что нужно человеку для жизни, в том числе - ходить в кино, кафе, на концерты, заниматься спортом, гулять по скверам и паркам, - уверяет заведующий сектором жилищного строительства, начальник отдела жилья комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Евгений Татаринов.

Города-спутники меняются полным ходом. Например, в Смолевичах застраивают два больших микрорайона. В одном поселятся нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане, а во втором - те же категории граждан, а также многодетные семьи из столицы, самих Смолевичей и района.

- В этом городе-спутнике дома строит столица и Минская область. Мы обеспечиваем прокладку инженерных сетей. Минск участвует в финансировании коммуникаций и социальных объектов, доводит до зданий коммуникации в своем районе, - объясняет Алексей Новиков. - Минская область в целом в Смолевичах строит больше: если столица вводит порядка 12 тыс. кв. м жилья в год, то мы - около 50 тыс. кв. м.

Сейчас микрорайон, который возводила Минская область, уже практически застроен жилыми домами. В прошлом году там открыли детский сад. Буквально через месяц начнет работать и новая школа - так будет решена проблема с учебными местами для детей. Параллельно благоустраивают береговую зону водохранилища возле микрорайона. Там будут парк, сквер и спортивная зона.

- В существующей части Смолевичей в этом году начнем строить еще одну школу. Проектируем поликлинику. С появлением современной инфраструктуры выиграют все горожане, - отмечает заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома. - Недавно полностью реконструировали автотрассу, связывающую Смолевичи со столицей. У нее появилось бетонное покрытие и четыре полосы, современные развязки и путепроводы. Генплан также предусматривает транспортный хаб, который ускорит доставку пассажиров с электричек в любую точку города.

Насколько доступно жилье в городах-спутниках для тех, кому его строят?

- Мы четко выдерживаем соотношение: стоимость 1 кв. м строящегося жилья равна сумме среднемесячной зарплаты по стране. Иногда удается держать цену ниже этой планки. Возведение жилья в городах-спутниках отдано домостроительным комбинатам Минской области, строим из крупнопанельных конструкций. У меня нет предвзятого отношения к "панелькам" - я сам живу в такой. Этот вид домостроения доказал свою надежность и долговечность. Срок возведения такого жилья- 9 месяцев. Этого времени хватает, чтобы не только построить дом, но и организовать его прием комиссией, - отметил Алексей Новиков.

Рабочие места? Предусмотрены!

Новоселам городов-спутников не придется каждый день ездить в столицу на работу.

- У каждого из таких населенных пунктов есть свой путь обеспечения рабочими местами. Например, в 12 километрах от Смолевичей находится Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", где создают новые производства, расширяют мощности существующих, - отмечает Евгений Татаринов.

В Руденске есть ТЭЦ и железная дорога, а недалеко от города возвела свои заводы БНБК (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация).

- Мы проектируем в этом городе-спутнике больницу, а также детский сад - в поселке Дружном. Учитывая тот факт, что Руденск и Дружный как бы перетекают друг в друга и, возможно, когда-нибудь соединятся, уже сегодня инфраструктурой одного населенного пункта пользуются жители другого, - уточняет Алексей Новиков.

У Дзержинска тоже вполне заманчивые перспективы. Сейчас там живет около 30 тыс. человек, а к 2035 году будет примерно 50 тыс.

- Будущее этого города-спутника связано с развитием промышленной и логистической составляющих его экономики - как в самом населенном пункте, так и на территории СЭЗ "Минск" рядом с Фаниполем. Сейчас идет корректировка генплана Дзержинска. В микрорайоне "Железнодорожный" строятся жилые дома, ФОК. В Фаниполе этот процесс завершается, возводят детский сад, ФОК, проектируют школу на более чем тысячу мест. Строительные организации Минской области обеспечивают развитие всех малых городов и рядом находящихся с ними территорий, - подчеркивает заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома.

В разработке сейчас генпланы Логойска и Заславля.

- Если говорить о Логойске, то бурного его роста не предвидится. Это камерный город, насчитывающий порядка 15 тыс. жителей. Его развитие связано с освоением рекреационного капитала. Это наша белорусская Швейцария, где расположены горнолыжные спортивные комплексы "Силичи" и "Логойск". Там не планируется строить много жилья. Возведем только один микрорайон - порядка 14 пятиэтажных домов. С учетом его жителей численность населения Логойска к 2025 году увеличится приблизительно до 20 тысяч человек, - говорит заместитель начальника управления градостроительной политики Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Наталья Пушнова.

Заславль также останется камерным городом. Больших новых кварталов в нем строить не будут.

- Проектируем то, что жизненно необходимо: больницу, разрабатываем план реконструкции очистных. В Заславле сейчас проживает порядка 17 тыс. человек. И большого роста населения не планируется. Финальные параметры не определены, - рассказывает Алексей Новиков.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-