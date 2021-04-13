Будущее страны зависит от инициативных людей - Талай

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее страны зависит от инициативных людей. Такое мнение журналистам высказал спортсмен, общественный деятель и мотивационный лидер Алексей Талай. Сегодня он принял участие в круглом столе на тему "Белорусский союз женщин и молодежная инициатива" в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будущее страны зависит от инициативных людей. Мы должны их услышать, помочь им реализовать себя и, возможно, их очень важные для страны инициативы. Очень хорошо, что сегодняшняя встреча инициирована Белорусским союзом женщин. Это знаковый момент этого мероприятия. Женщина - это все: жизнь, забота, какая-то помощь в нужную минуту и важный момент для каждого из нас", - сказал Алексей Талай.

По его словам, такие мероприятия - возможность услышать друг друга и найти точки соприкосновения. "Мы сегодня видим, насколько что-то мы упустили, где-то недоработали. Может быть, слишком быстро меняется мир, и мы не успели под него подстроиться. Мы столкнулись с тем, что где-то не совсем хорошие люди через социальные сети, интернет взяли молодежь в оборот, влияют на умы и сердца. Мы должны здесь вовремя отреагировать - государственные органы, лидеры общественного мнения. Нужно дать возможность нашим блогерам патриотически настроенным действовать и заявить на весь мир, что мы есть и что Беларусь - это страна достаточно развитая по всем направлениям. И где-то даже мы сегодня можем в полной мере сказать, что Беларусь - это такой ковчег здравого смысла, где сохраняется институт семьи, отцовства, материнства, детства. Мы сегодня об этом должны говорить", - отметил общественный деятель.

Алексей Талай подчеркнул, что к нему поступает множество предложений и вопросов со всего мира. "Алексей, а как переехать в Беларусь? А как получить землю? А что по недвижимости? Люди обратили на это внимание, в том числе видя те деструктивные движения в условно демократически развитом мире. Здесь же мы собрались исключительно с любовью в сердце и с таким радостным трепетом", - заключил он.

Круглый стол объединил руководство Белорусского союза женщин, представителей различных молодежных организаций и объединений. Участники обсудили темы, касающиеся в первую очередь эффективных форм взаимодействия с различными молодежными аудиториями (школьниками, студентами, работающей молодежью), а также законодательного обеспечения молодежной политики в стране. По итогам круглого стола сформулирована дорожная карта конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодежи.-0-