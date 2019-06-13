Будущее журналистики обсуждают участники Всемирного конгресса новостных агентств в Софии

13 июня, София /БЕЛТА - БТА/. Представители информационных агентств со всего мира собрались в Софии на VI Всемирный конгресс новостных агентств, чтобы обсудить будущее журналистики. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

В своем вступительном слове Президент Болгарии Румен Радев отметил, что конгресс предоставляет возможность рассмотреть текущие тенденции, проблемы и возможности для информационных агентств. "Цифровизация уже изменила наше восприятие мира, потому что информация поставляется в большом количестве, но в действительности это наиболее дефицитный товар", - сказал он.

Бум социальных СМИ уничтожил ранее разработанные алгоритмы получения, сбора, обработки, анализа и распространения информации. "Сегодня правда часто тонет в фейковых новостях, так как скорость подачи новостей берет верх над объективностью. Информации с ее разрушительным эффектом обладает потенциалом стать опаснее бомб и ракет", - обратил внимание Президент Болгарии. Он поблагодарил Болгарское телеграфное агентство за его огромные усилия по организации и проведению форума.

Генеральный директор БТА Максим Минчев приветствовал участников форума, который он назвал крупнейшим медиасобытием года в Болгарии. По словам Максима Минчева, новостная журналистика является одним из последних бастионов реальных и заслуживающих доверия новостей и нуждается в источниках вдохновения в такой же степени, как и в источниках финансирования.

VI Всемирный конгресс новостных агентств будет работать по 15 июня. В нем принимают участие более 200 делегатов из 100 стран, в том числе руководители ведущих информационных агентств с пяти континентов, видные журналисты и представители социальных сетей. Центральные темы форума - информационные вбросы, искусственный интеллект, новые модели владения информационными агентствами и новые источники информации. Работа в панельных сессиях конгресса будет транслироваться в прямом эфире на его сайтах.-0-