Будущие абитуриенты на один день смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На один день будущие абитуриенты смогут стать курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Такая возможность у них появится благодаря запущенной во втором номере электронного журнала UCP LIVE викторине. Презентация номера состоится 12 ноября на сайте университета и на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Кроме того, у абитуриентов появится и возможность индивидуально посетить университет МЧС, где для них проведут познавательную обзорную экскурсию.

"Во втором номере журнала читатели смогут познакомиться с интересными фактами из жизни первого заместителя начальника университета - Игоря Радькова, а также узнать о жизни иностранных студентов, обучающихся в спасательном вузе. Репортеры издания расскажут о нюансах проведения присяги первокурсников и помогут читателю прожить один день с будущими спасателями инженерного факультета Гомельского филиала университета МЧС", - рассказал Андрей Садовский.

Онлайн-журнал UCP LIVE - это проект Университета гражданской защиты МЧС. Над его созданием работает команда молодых авторов - курсантов факультетов техносферной безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз МЧС - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время на базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение более 55 тыс. человек.-0-