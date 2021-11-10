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10 ноября 2021, 15:41

Будущие медики из Гродно приехали во Дворец Независимости

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 студентов и сотрудников Гродненского государственного медицинского университета сегодня приехали на экскурсию во Дворец Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

От имени Президента во Дворце Независимости гостей приветствовала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она же по ходу экскурсии рассказала о подробностях истории не только самого дворца, но и, по сути, целого патриотического квартала, в котором он расположен.

Александр Лукашенко гордится этим дворцом в первую очередь потому, что в нем все сделано руками белорусских строителей, художников и дизайнеров и практически полностью из отечественных материалов, отметила пресс-секретарь.

Уже традиционно экскурсия началась с Зала торжественных церемоний. К слову, это самый большой в стране. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв.м, а высота 18 м. Например, именно здесь уже дважды проходила инаугурация Президента Беларуси.

Здесь и правда есть за что зацепиться глазу. Начиная от огромных изысканных люстр отечественного производства до подаренных в разное время главе государства картин и даже цитрусовых деревьев. Последние всегда вызывают неизменный интерес гостей дворца, становятся поводом сделать фотографию на память.

Здесь же и немного истории: почетные знамена времен БССР - символ прежних достижений страны, которые в современной Беларуси не только сохранены, но и значительно приумножены. Напротив, с другой стороны зала, - созданная по старинным технологиям копия слуцкого пояса - еще один из важнейших элементов национального культурного достояния. Кстати, подобное изделие хранится и в рабочем кабинете Александра Лукашенко.

Далее по ходу экскурсии - знаменитый на весь мир Зеленый зал, где проходили исторические переговоры в "нормандском формате". А также многие другие узнаваемые по фотографиям и кадрам телеэфиров места во Дворце Независимости, включая экзотику Зимнего сада и Музей президентских подарков.

В целом об истории, убранстве и интерьерах Дворца Независимости писалось уже не раз, есть эта информация и на интернет-портале Президента, а потому используем время экскурсии для более предметного общения с гостями, оставив немного в стороне исключительно восторженные отзывы и впечатления от увиденного.

Декан лечебного факультета Андрей Болтач рассказал, что посетить с экскурсией Дворец Независимости было инициативой студенческого самоуправления. "Приехали ребята - это наш актив, те, кто внес вклад в развитие студенческого движения в нашем университете. Здесь лучшие. Достойнейшие из достойных с разных факультетов", - сказал он.

Андрей Болтач подтвердил, что студенты вуза в условиях пандемии активно участвуют в помощи системе здравоохранения города и региона. Этим занимаются студенты 4-6 курсов, в том числе работают в красных зонах. Сейчас таких порядка 350 человек. Еще около 120 человек волонтерят - разносят рецепты, обзванивают пациентов, помогают работникам скорой помощи в транспортировке пациентов.

БЕЛТА также поинтересовалась у декана, что он думает в связи с недавними поручениями Президента Беларуси выработать решение проблемы трудовой миграции медицинских кадров, действительно ли есть дефицит кадров.

"Судя по стационарам и амбулаторному звену, у нас нехватки врачей не ощущается", - высказал свое мнение Андрей Болтач.

Вместе с тем он признал, что определенный отток есть, в том числе специалисты ищут себя и в других странах. На сегодняшний день в Беларуси срок государственного распределения студентов-бюджетников составляет 2 года, а целевиков - 5 лет.

Декан рассказал, что целевая подготовка в последнее время приобретает все большую популярность. "Все больше и больше проявляют интерес. Потому что это гарантированное трудоустройство после окончания. И у нас все чаще звучит: мы хотим на малой родине помогать, когда выучимся, будем врачами", - рассказал Андрей Болтач.

Что касается вопроса закрепления кадров, он считает, что здесь надо больше проводить разъяснительную работу, начиная еще с этапа профориентации в 10-11 классах, объяснять, какие возможности есть у врача с современной техникой, которую государство закупает для клиник.

"Все уже есть: хорошее оборудование, новые стационары, перспективы для роста", - отметил декан.

Важным элементом ему видится и патриотическое воспитание - в университете пытаются создать атмосферу, чтобы она была пропитана идеологией, любовью к своей профессии и стране.

В числе участников экскурсии был председатель студенческого самоуправления лечебного факультета студент 5 курса Александр Кравчук. Он рассказал, что до посещения Дворца Независимости студенты также побывали на экскурсии в музее Великой Отечественной войны.

Он рассказал, в чем именно заключается роль студенческого самоуправления: "У нас есть и волонтерские проекты, в рамках которых мы помогаем и животным, навещаем детей в приютах, помогаем поликлиникам в разгар эпидемии COVID-19. Плюс образовательные, научно-популярные проекты, а также развлекательного характера".

Интересуемся, нет ли оттока студентов в трудные и напряженные для медиков времена. "Отток всегда был, но это небольшой процент людей, которые пришли, начали учиться и либо не справляются с учебой, либо видят те реалии, с которыми приходится сталкиваться врачам, понимают, что это не совсем то (что они хотели бы. - Прим. БЕЛТА). В последний год уже при коронавирусе балл наоборот вырос во все медвузы нашей страны. Поэтому мне кажется, коронавирус в очередной раз показал востребованность медицинской профессии. И то, что она во все времена будет нужна", - уверен Александр Кравчук.

Во Дворец Независимости приехал и студент, благодаря письму которого в том числе стала возможной эта экскурсия. Это Владислав Приемко, студент 6 курса медико-психологического факультета. Некоторое время назад он написал письмо Президенту со словами благодарности и от имени других студентов высказал пожелание побывать во дворце. Вскоре пришел ответ, и все закрутилось.

"Начал с поиска информации. У Президента есть сайт. Сразу меня поразил очень приятный факт - не у каждого президента есть возможность обычному простому человеку так легко найти информацию и отправить какое-то обращение и письмо. Там просто надо было ввести адрес электронной почты и свои контактные данные. Возникла идея написать это письмо", - рассказал Владислав.

Он отметил, что сейчас на Западе со стороны ряда деятелей слышна критика в адрес Президента Беларуси. "Я с ними не согласен. Просто чтобы поддержать Президента (написал письмо. - Прим. БЕЛТА), потому что он очень много делает и для студентов-медиков, людей. Написал, чтобы поблагодарить Президента. Все-таки у нас в стране и уровень образования достойный, есть возможности для саморазвития. Наши специалисты широко ценятся по всему миру, - отметил студент. - Посмотрите, как Запад пытается переманить наших белорусских врачей. Это само по себе говорит об уровне нашего образования".

В заключение стоит отметить, что одной из главных изюминок нынешней экскурсии стала экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в Беларуси. Она расположилась в музее подарков. Композиция включает картину с фрагментом событий 23 августа (где Лукашенко с автоматом в руках вместе с сыном Николаем находятся возле Дворца Независимости), тот самый автомат, берет, форму и символ ОМОНа, скульптуру от спецназа и флаг от патриотов Беларуси. По ходу экскурсии это было одно из главных мест, к которому фактически выстроилась очередь из желающих сделать фото на память.-0-

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