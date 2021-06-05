Будущие педагоги вместе с профсоюзами исследуют неизвестные факты военной операции "Багратион"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущие педагоги вместе с профсоюзами проведут исследование неизвестных фактов военной операции "Багратион". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ во время обучающих курсов для молодежного профсоюзного актива в Логойском районе.

Реализацию патриотического проекта студенты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка обсудили сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Будущие педагоги-историки в апреле этого года обратились в национальный профцентр с предложением о реализации совместного проекта по поиску неизвестных фактов операций Великой Отечественной войны, в частности, операции "Багратион". Безусловно, инициативу профсоюзы поддержали.

"Этот проект инициирован молодежью. Конечно, не без помощи преподавателей. Поэтому важно, когда есть такая взаимная поддержка. Ведь, к сожалению, есть много желающих переписать историю. И есть много страниц, которые сегодня еще неизвестны. Операция "Багратион" проходила в годы войны на территории нашей страны, открыла путь на Берлин и фактически ознаменовала Победу. Судьба каждого солдата - это история, которую нужно постараться раскрыть. Особенно это касается пропавших без вести, о которых пока нет никакой информации. Мы должны хранить и помнить подвиг старшего поколения. Сегодня все, что касается исторической темы, нужно обязательно изучать для того, чтобы в истории не оставалось этих неизвестных страниц", - отметил Михаил Орда.

Старт новому проекту был дан во время республиканского субботника на Кургане Славы. Студенты и преподаватели планируют изучить архивные материалы военных операций, проведенных на территории Беларуси, направить необходимые запросы в военные ведомства, музеи, зарубежные архивные организации. В дальнейшем эти наработки станут основой для проведения масштабной студенческой конференции, посвященной теме исследования Великой Отечественной войны. Также молодые исследователи попросили содействия председателя ФПБ в доступе к российским архивам, с которых постепенно снимаются грифы секретности. Там могут содержаться новые факты об операции "Багратион", о которой в открытых источниках опубликована далеко не вся информация.

"Сегодня здесь присутствуют великолепные преподаватели кафедры истории Беларуси и славянских народов, которые заинтересованы в глубоком изучении этой темы. Они вместе со студентами уже начинают работу по публикациям. Дальше мы планируем написание собственной книги. Также для размещения обязательно будем использовать и интернет-пространство", - рассказала студентка 3 курса исторического факультета Алина Антонец, которая отдельную главу своей дипломной работы решила посвятить именно операции "Багратион".

В 2021 году со времени проведения Красной Армией одной из крупнейших стратегических операций "Багратион" исполняется 77 лет. Белорусская наступательная операция группы фронтов, продолжавшаяся 68 суток, является одной из выдающихся операций не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.

В Логойском районе представители молодежного профсоюзного актива БГПУ проведут два дня. Кроме непосредственно работы над проектом по изучению операции "Багратион", студенты пройдут обучающие курсы по корпоративным коммуникациям в интернет-пространстве, этике и этикету современного педагога, примут участие в заседаниях круглых столов патриотической тематики, коворкингах, интерактивных площадках, посвященных международному сотрудничеству Беларуси на международной арене, Целям устойчивого развития, формированию успешной личности.-0-

Фото ФПБ