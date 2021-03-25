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25 марта 2021, 14:07

Будущие поколения должны знать и помнить о жертвах нацизма - мнение

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущие поколения должны знать и помнить о жертвах нацизма, заявил журналистам директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения Александр Гостев. Сегодня на территории будущего информационного центра мемориального комплекса "Тростенец" проходит молодежная трудовая акция, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Это первый и очень важный шаг к созданию информационного центра, которого не хватает мемориальному комплексу "Тростенец", чтобы он обслуживал посетителей, чтобы молодежь как можно больше узнала об этом месте и трагических событиях. Недостаточно сегодня самих памятников на территории - нужна информационная поддержка. Поэтому создается этот информационный центр. Нам под это уже передано бывшее здание "Белтелекома". Мы начали с разработки эскизного проекта. Он уже есть. Сейчас ищем средства, чтобы сделать строительный проект. Сегодня во время трудовой благотворительной акции молодежь БРСМ благоустраивает территорию вокруг здания", - рассказал Александр Гостев.

Информационный центр мемориального комплекса "Тростенец" расположится в двухэтажном здании. "В эскизном проекте мы предполагаем разместить на первом этаже информационный центр, который будет принимать посетителей. Здесь можно будет заказать экскурсию, узнать о мемориальном комплексе. На втором этаже планируем создать постоянно действующую музейную экспозицию, уже готовим ее научную концепцию. Экспозиция расскажет о судьбах жертв концлагеря, политике геноцида фашистской Германии по уничтожению советского народа, холокосте", - отметил директор культурного центра.

Посетители информационного центра смогут увидеть много сохранившихся вещей узников концлагеря. "Они найдены во время реконструкции мемориального комплекса и здесь, и в Благовщине. Все это находится в Академии наук на атрибуции, введено в научный оборот и будет нам передано, когда будет создана музейная экспозиция, - дополнил он. - В информационном центре также будет электронная книга, в которую будут вноситься фамилии жертв концлагеря "Тростенец". По данным, здесь уничтожено 206,5 тыс. человек, но мы знаем буквально 10% фамилий этих людей и еще то, что это граждане европейских стран - Германии, Австрии, Польши, Чехословакии, которых сюда привозили и уничтожали. Вот о советских гражданах мы знаем мало. Нам предстоит большая научная работа, чтобы узнать фамилии людей, убитых здесь. Постараемся все эти фамилии восстановить и разместить в электронной книге, чтобы будущие поколения знали и помнили об этих людях".

Поиск ведется активно и уже не первый год. "Наш центр этим занимается. Все имеющиеся архивные данные мы знаем. Мы пересмотрели все архивы в Беларуси, России, Германии. Не сохранились данные о советских гражданах, которых здесь немцы убивали. Мы обратились к родственникам погибших - внукам, правнукам, которые что-то помнят. И люди нам пишут, отправляют либо на электронную почту, либо сами приходят и рассказывают: "Мы слышали от нашего дедушки, что его братья, или сестра, или дети были отвезены в "Тростенец" и уничтожены". Других свидетельств пока нет", - заключил Александр Гостев.

По количеству жертв фашизма концлагерь Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. 22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти", который стал продолжением мемориала, построенного здесь в 1960-е годы.

Решение о том, что общественные организации патриотической направленности окажут содействие Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе "Тростенец", принято во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", который состоялся по инициативе БРСМ в Белом зале храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, 22 марта, в день памяти жертв хатынской трагедии. Во время диалога десять общественных организаций Беларуси подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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