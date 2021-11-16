Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 16 ноября 2021
Минск Переменная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:05 Белорусы принимают участие в Международном юниорском лесном конкурсе Общество
22:00 ФОТОФАКТ: Народный мастер Республики Беларусь Валерий Минков работает в агрогородке Иваки Добрушского района Регионы
21:56 Белорусские футболисты победили иорданцев в последнем матче сезона Спорт
21:50 В Минске возбудили уголовные дела за оскорбление и распространение личных данных прокурора Происшествия
21:43 Постпред РФ при ЕС: происходящее на границе с Беларусью не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу Общество
21:41 ФОТОФАКТ: Беженцы в стихийном лагере готовятся к ночи Общество
21:33 Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года" Общество
21:28 ФОТОФАКТ: Медики дежурят на территории логистического центра, где ночуют беженцы Общество
21:25 Рунец: ситуацию с беженцами на границе можно разрешить только с помощью диалога Общество
21:02 Макей и Боррель вновь созвонились по ситуации на границе Политика
20:42 Медведев стал первым полуфиналистом итогового турнира АТР Спорт
20:32 Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах Общество
20:22 Волейболистки "Минчанки" уступили французскому "Волеро Ле-Канне" в матче Кубка ЕКВ Спорт
20:03 Депутат: ситуация с беженцами на границе политизирована Политика
19:45 ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений о применении спецсредств на границе Общество
19:38 Более 200 притонов выявлено в этом году на территории Минской области Регионы
19:31 Молодежная сборная Беларуси одержала вторую победу в квалификации ЧЕ Спорт
19:22 В октябре подорожали огурцы и помидоры, подешевели цитрусовые Экономика
19:15 Спасенного в Сенненском районе аиста перевезли в Витебский зоопарк Регионы
19:13 Следователи дадут юридическую оценку применению химических веществ на границе Общество
19:07 Эксперт о ситуации на границе: страны НАТО не просили визу, когда вторгались в Ирак и Афганистан Общество
18:51 Беларусь и Лига арабских государств обсудили развитие сотрудничества в АПК и образовании Экономика
18:42 Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами Общество
18:41 Совмин определил меры по реализации госпрограммы инновационного развития до 2025 года Общество
18:37 Суд в Минске приговорил мужчину к 3 годам ограничения свободы за оскорбления представителей власти Происшествия
18:34 Минобразования - ЮНИСЕФ: недопустимо нарушение прав детей в стихийных лагерях беженцев Общество
18:34 Совмин одобрил проект международной технической помощи по водному сектору Беларуси Общество
18:33 Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и говорят: "I love you, Belarus" Общество
18:26 Белорусские предприятия намерены развивать сотрудничество в машиностроении с Костанайской областью Экономика
18:14 Стала известна программа основного конкурса международного кинофестиваля "Лістапад" Культура
Все новости
Все новости
Общество
16 ноября 2021, 21:33

Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года"

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Жаркие студенческие баталии разразились на сцене Городского центра культуры. Шоу длилось более двух часов. "В преддверии Международного дня студента, который отмечается 17 ноября, мы решили подвести итоги областного тура. Это были настоящее шоу и праздник. С уверенностью могу сказать, что титула достоин каждый из участников, но возможность проявить себя на сцене по-новому раскрыла каждого из них. Жюри пришлось непросто, но имя лучшего из лучших названо", - рассказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

В этом году отборочные этапы конкурса успешно прошли во всех семи вузах Гомельской области, но на региональный этап вышли сразу восемь студентов. Оргкомитет рассмотрел и одобрил заявку призера-энтузиаста из Белорусского государственного университета транспорта. Поэтому этот вуз сегодня представляли два студента.

Программа конкурса была насыщенная. Молодые люди презентовали свою визитку, защищали проекты, которые уже реализованы в университете или готовятся к реализации. Поделились, как они видят себя в будущей профессии. Пришлось им вспомнить и события из летописи республики.

Победителем стал Вячеслав Гришечкин - студент 5-го курса лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета. Старательный, прилежный и инициативный студент, будущий хирург, автор 82 печатных работ и 10 рацпредложений, активный участник многих проектов БРСМ, волонтер, организатор республиканских и международных конференций, проводимых в университете, председатель студсовета вуза, участник клуба "Юный журналист" и вокальной студии "Настроение" - на представление конкурсанта ведущему потребовалось немало времени. Кроме того, Вячеслав состоит в перспективном кадровом резерве Гомельского облисполкома.

Достойную конкуренцию победителю составили четверо парней и три девушки. Так, студент 3-го курса геолого-географического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Тимофей Адаськов - сверхтворческая личность. Его авторский видеоролик "Лампочка" завоевал приз зрительских симпатий на областном конкурсе "С Новым годом, любимый город!". Большое внимание уделяет науке, увлекается каратэ и парашютным спортом. К слову, Тимофей - обладатель самой зачетной зачетки: средний балл успеваемости - 9,1.

Третьекурсник факультета экономики и права Гомельского филиала Международного университета МИТСО Артем Мишин - настоящий интеллектуал, прекрасный оратор. Студент 2-го курса механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Ян Поливач, несмотря на техническую специальность, - литературный талант. Он неоднократно был отмечен наградами и премиями различных литературных фестивалей и интернет-конкурсов. Александр Кучеров - студент 2-го курса машиностроительного факультета Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого - председатель студсовета университета, активный участник мероприятий и конкурсов различного уровня, пишет и исполняет песни, один из авторов проекта "Робот ЧИП-3" и участник зонального этапа республиканского проекта "100 идей для Беларуси".

Второкурсница факультета экономики и управления Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Анастасия Королева - активная участница волонтерской и спортивной деятельности. Валерия Кадол - студентка 3-го курса факультета управления процессами перевозок Белорусского государственного университета транспорта. Будущий логист железнодорожного транспорта, в общественной жизни университета и БРСМ находится на первом плане. А студентка 3-го курса филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина Карина Малиновская - участница литературной гостиной, руководитель волонтерского отряда факультета, ведущая концертных программ и выпускных вечеров. Уделяет внимание теме краеведения и туристической привлекательности своего региона.

У каждого конкурсанта - своя изюминка. "Студенчество - самая веселая и беззаботная пора. И наши студенты вполне могут составить конкуренцию даже самым востребованным звездам белорусской эстрады. Но при этом четко следуют правилу: делу - время, потехе - час, уделяя значительное внимание учебе и развитию. Молодежь - это будущее, а умная, образованная молодежь - главный капитал любого государства", - подчеркнули в оргкомитете.

Организаторами конкурса по традиции выступают Гомельский областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Гомельская область медицина студенты
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусы принимают участие в Международном юниорском лесном конкурсе
Постпред РФ при ЕС: происходящее на границе с Беларусью не делает чести ни Польше, ни Евросоюзу
ФОТОФАКТ: Беженцы в стихийном лагере готовятся к ночи
ФОТОФАКТ: Медики дежурят на территории логистического центра, где ночуют беженцы
Рунец: ситуацию с беженцами на границе можно разрешить только с помощью диалога
Фото из архива Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах
Главное
Лукашенко о ситуации на границе: главное - защитить свою страну и народ, не допустить столкновений
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Лукашенко поручил организовать ночлег для беженцев - женщин и детей
Кочанова встретилась с членами Президиума Молодежного парламента
Топ-новости
Лукашенко: все хотят развязки истории с беженцами, только не наша беглая оппозиция
Лукашенко: ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси с ЕС
"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?" МИД Беларуси прокомментировал провокации польских силовиков
Кубраков: органы внутренних дел обеспечивают охрану порядка в Минске и приграничных городах
ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений о применении спецсредств на границе
Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и говорят: "I love you, Belarus"
"Зрелище не для слабонервных". Председатель Госпогранкомитета об условиях жизни беженцев на границе
Белорусские медики оказывают помощь пострадавшим от слезоточивого газа и водометов беженцам и журналистам
Эксперты о разговоре Лукашенко и Меркель: диалог важен для помощи замерзающим людям на границе
Минздрав разъяснил порядок проведения повторной вакцинации против COVID-19
Кочанова: Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей
Участники белорусской экспозиции на выставках в Дубае подписали 11 экспортных соглашений
Как безопасно оформить подписку на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях COVID-19
В Могилеве отделения облбольницы и госпиталя инвалидов войны принимают пациентов по профилю
Закон о туризме улучшит правовое положение потребителей туруслуг
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.