16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Будущий врач представит Гомельскую область на республиканском этапе "Студента года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Жаркие студенческие баталии разразились на сцене Городского центра культуры. Шоу длилось более двух часов. "В преддверии Международного дня студента, который отмечается 17 ноября, мы решили подвести итоги областного тура. Это были настоящее шоу и праздник. С уверенностью могу сказать, что титула достоин каждый из участников, но возможность проявить себя на сцене по-новому раскрыла каждого из них. Жюри пришлось непросто, но имя лучшего из лучших названо", - рассказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова.

В этом году отборочные этапы конкурса успешно прошли во всех семи вузах Гомельской области, но на региональный этап вышли сразу восемь студентов. Оргкомитет рассмотрел и одобрил заявку призера-энтузиаста из Белорусского государственного университета транспорта. Поэтому этот вуз сегодня представляли два студента.

Программа конкурса была насыщенная. Молодые люди презентовали свою визитку, защищали проекты, которые уже реализованы в университете или готовятся к реализации. Поделились, как они видят себя в будущей профессии. Пришлось им вспомнить и события из летописи республики.

Победителем стал Вячеслав Гришечкин - студент 5-го курса лечебного факультета Гомельского государственного медицинского университета. Старательный, прилежный и инициативный студент, будущий хирург, автор 82 печатных работ и 10 рацпредложений, активный участник многих проектов БРСМ, волонтер, организатор республиканских и международных конференций, проводимых в университете, председатель студсовета вуза, участник клуба "Юный журналист" и вокальной студии "Настроение" - на представление конкурсанта ведущему потребовалось немало времени. Кроме того, Вячеслав состоит в перспективном кадровом резерве Гомельского облисполкома.

Достойную конкуренцию победителю составили четверо парней и три девушки. Так, студент 3-го курса геолого-географического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Тимофей Адаськов - сверхтворческая личность. Его авторский видеоролик "Лампочка" завоевал приз зрительских симпатий на областном конкурсе "С Новым годом, любимый город!". Большое внимание уделяет науке, увлекается каратэ и парашютным спортом. К слову, Тимофей - обладатель самой зачетной зачетки: средний балл успеваемости - 9,1.

Третьекурсник факультета экономики и права Гомельского филиала Международного университета МИТСО Артем Мишин - настоящий интеллектуал, прекрасный оратор. Студент 2-го курса механического факультета Белорусского государственного университета транспорта Ян Поливач, несмотря на техническую специальность, - литературный талант. Он неоднократно был отмечен наградами и премиями различных литературных фестивалей и интернет-конкурсов. Александр Кучеров - студент 2-го курса машиностроительного факультета Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого - председатель студсовета университета, активный участник мероприятий и конкурсов различного уровня, пишет и исполняет песни, один из авторов проекта "Робот ЧИП-3" и участник зонального этапа республиканского проекта "100 идей для Беларуси".

Второкурсница факультета экономики и управления Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Анастасия Королева - активная участница волонтерской и спортивной деятельности. Валерия Кадол - студентка 3-го курса факультета управления процессами перевозок Белорусского государственного университета транспорта. Будущий логист железнодорожного транспорта, в общественной жизни университета и БРСМ находится на первом плане. А студентка 3-го курса филологического факультета Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина Карина Малиновская - участница литературной гостиной, руководитель волонтерского отряда факультета, ведущая концертных программ и выпускных вечеров. Уделяет внимание теме краеведения и туристической привлекательности своего региона.

У каждого конкурсанта - своя изюминка. "Студенчество - самая веселая и беззаботная пора. И наши студенты вполне могут составить конкуренцию даже самым востребованным звездам белорусской эстрады. Но при этом четко следуют правилу: делу - время, потехе - час, уделяя значительное внимание учебе и развитию. Молодежь - это будущее, а умная, образованная молодежь - главный капитал любого государства", - подчеркнули в оргкомитете.

Организаторами конкурса по традиции выступают Гомельский областной комитет БРСМ при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-