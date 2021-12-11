"Будут орешки! Будет все остальное!" Гайдукевич успокоил насчет ответных мер Беларуси на санкции Запада

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич уверен, что в результате вводимых ответных мер на санкции Запада не возникнет дефицита по тем или иным товарным группам. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий привел конкретный пример: "Премьер-министр рассказал на заседании парламента. Орешки. Все переживают: пропадут экзотические товары из магазинов. Не пропадут, друзья! Наши фирмы, которые занимались доставкой сюда этих орешков, закупали их в Италии. Но сам парадокс в том, что Италия сама их закупает в странах Ближнего Востока, упаковывает и продает нам".

"Что бы знали люди, спокойно спали: орешки - мы уже заключили контракты на покупку напрямую в тех странах (где их непосредственно выращивают. – Прим. БЕЛТА). Об этом рассказал Премьер-министр. Будут орешки! Будет все остальное! Европа сама все закупает. Что там растет такого, чего нет в других странах света? Вопрос просто в логистических схемах. Просто надо поменять и отработать".

А вот у Евросоюза, наоборот, будут проблемы, уверен Олег Гайдукевич: "Потому что вся Европа мечтает попасть на белорусский и российский рынки. Посмотрите глобус - это огромная территория, куда они хотели бы продавать свои товары. Все, что им нужно от стран постсоветского пространства - это дешевая рабочая сила и место для сбыта своей продукции".-0-