Бугров: никаких нарушений на референдуме депутатским корпусом столицы не выявлено

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких нарушений на референдуме депутатским корпусом столицы не выявлено. Об этом заявил журналистам председатель Совета депутатов Минского горисполкома Андрей Бугров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я только что приехал с участка. Сам проголосовал. Обычно я голосую досрочно, но неделя была насыщенной, было очень много обращений жителей столицы по разъяснению законодательства, изменений и так далее. Мы встречались, обсуждали, поэтому сегодня проголосовал", - рассказал Андрей Бугров.

По его словам, депутаты горсовета принимают самое активное участие в референдуме, в том числе посещают участки. "Потому что право такое у депутатов есть, - отметил Андрей Бугров. - Они посмотрели, как проходит процесс голосования. Нарушений никаких депутатским корпусом столицы не выявлено. Все спокойно, стабильно. И самое главное - очень много людей, которые приходят и голосуют. Это говорит о высокой гражданской позиции нашего общества, в частности жителей столицы".

В Беларуси сегодня открыты 5510 участков по голосованию на референдуме, в том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.

Участки для голосования будут открыты до 20.00.-0-