Бугров: ситуация в Казахстане вызывает дежавю

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане вызывает дежавю и напоминает события в Украине и попытку переворота в Беларуси. Такое мнение высказал председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"К большому сожалению, обкатывается определенный сценарий. Ничего не меняется: а зачем что-то менять? - отметил Андрей Бугров. - Мы видим один и тот же сценарий и почерк".

Он обратил внимание, что подобные события начались с Украины, в Беларуси же эти "мирные" протесты не удалось реализовать, и тогда западные силы решили попробовать раскачать ситуацию в других регионах. Андрей Бугров напомнил о словах Президента Беларуси, который предупреждал, что после Беларуси страны Запада возьмутся за другие страны СНГ.

По мнению председателя Минского городского Совета депутатов, ситуация с ценой на газ стала лишь формальной причиной для протестов. "Если обратить внимание, моменты внутренних конфликтов как раз таки провоцируются в странах, в которых все хорошо, которые поднялись с колен и уверенно стоят. Казахстан - богатая страна, поэтому там звучат очередные призывы, говорят о неких европейских силах, которые придут и поддержат казахский народ. Это гордый народ, он всегда мог справиться со своими проблемами, зачем кого-то приглашать?" - спросил Андрей Бугров.-0-