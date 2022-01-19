Бугров: у нас есть возможность внести предложения для определения дальнейшей судьбы страны

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общество готово озвучивать государству и власти свои предложения по обновлению Конституции. Такое мнение высказал сегодня председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров на встрече с коллективом Национального академического театра имени Янки Купалы, организованной для обсуждения изменений и дополнений в Основной закон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - фундамент государственности. Со всей республики от народа поступило около 7 тыс. обращений для внесения изменений в этот документ. Исходя из проявленного гражданами интереса к Основному закону, можно с уверенностью говорить: наше общество готово к тому, чтобы выдвигать государству и власти свои предложения по совершенствованию Конституции. И это правильно", - сказал Андрей Бугров, обращаясь к купаловцам.

По его словам, у белорусов есть хорошая возможность озвучить свои предложения для определения дальнейшей судьбы страны. "Согласно Основному закону, власть принадлежит народу, который через своих представителей является источником власти в нашей стране. Конституция писалась в 1994 году, меняется мир, люди, терминология. Мы живем в эпохальное время. У каждого из нас есть возможность внести изменения, чтобы определить, как белорусы будут жить не только сегодня, но и через десятки лет", - обратил внимание Андрей Бугров.

Как отметил председатель Минского городского Совета депутатов, в новой редакции в очередной раз закрепляется, что Республика Беларусь является суверенным, независимым государством, подчеркивается социальная направленность политики страны. Кроме того, усилено внимание к сохранению историко-культурного, духовного наследия и других национальных ценностей. Под защитой государства также находятся брак как союз женщины и мужчины, семья, материнство, отцовство и детство.-0-