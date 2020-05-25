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25 мая 2020, 11:59

Бульбафэст и чемпионат смелых - "Зубренок" готовится к летней оздоровительной кампании

Фото из архива
Фото из архива

Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" традиционно готовится принимать детей на лето. Первые отдыхающие заедут уже 27 и 28 мая. О том, как изменится организация отдыха из-за коронавируса и какие мероприятия ожидают ребят, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по учебно-методической работе Екатерина Шаркель.

- Сколько ребят отдохнут в лагере этим летом: как и в прошлом году, или меньше?

- В "Зубренке" ежегодно проходит 5 смен в период летней оздоровительной кампании. И этот год не стал исключением. В первой летней смене ожидаем 850 человек - это меньше, чем обычно. Связано это с принятыми мерами по предупреждению заноса и распространения COVID-19. На последующие смены заявок больше, чем на первую, но они будут еще уточняться. Для предупреждения заноса вирусных инфекций было принято решение уменьшить количество отдыхающих воспитанников в смене. Алгоритм действий в таких условиях отработан во время учебных смен в марте-апреле текущего года.

- Ожидаете ли детей из других стран?

- На данный момент дети из других стран не имеют возможности приехать к нам на отдых и оздоровление из-за закрытия границ. Изменится ли ситуация до момента завершения летней оздоровительной кампании - открытый вопрос. Тем не менее, ряд групп и родителей, которые приобрели путевки индивидуально, не отменяют бронь до последнего, надеясь на изменение общей эпидемиологической ситуации в положительную сторону. У кого из родителей есть сомнения по поводу того, отправлять ли ребенка в сложившейся эпидемиологической ситуации на отдых, просят перенести время на август.

- Как изменится отдых детей в лагере с учетом пандемии?

- Для детей главным отличием отдыха в этом году станет отсутствие массовых мероприятий. Контактный круг ребят будет сформирован в пределах двух-трех отрядов. Это единая команда, которая одним и тем же составом будет передвигаться на автобусах, проживать на этаже, участвовать в игровых и шоу-программах, фестивалях, конкурсах. С этой группой детей работает несменная группа педагогов и даже техработников. При размещении группы в большом актовом или киноконцертном зале их рассадят на расстоянии более 2 м. Для всех сотрудников центра введен масочный режим, дети используют маски по желанию.

Отдельное внимание в этом году будет уделено реализации дополнительных программ, направленных на укрепление здоровья детей: "Легкое дыхание" (реабилитационная программа для детей, перенесших коронавирусное заболевание), "10 строчек" (оздоровительная программа по профилактике различных видов заболеваний глаз), "Детский ЛОР" (оздоровительная программа для тех, кто нуждается в осмотре и лечении оториноларинголога).

Кроме того, мы решили поддержать детей, которые стремятся к знаниям, и организуем для желающих бонусную программу "Знания+", во время которой можно будет устранить пробелы в знаниях за четвертую учебную четверть.

А вот для родителей воспитанников самым ощутимым станет отсутствие родительского дня в смене, запрет на посещение ребенка в течение всего периода отдыха. Для того чтобы пообщаться и оперативно решить вопросы, родители могут связаться с воспитателем или ребенком с помощью отрядного мобильного телефона. Плюс запланировано родительское собрание в формате онлайн (расписание есть на сайте центра). С жизнью детей в лагере можно ознакомиться по видеоотчетам (они также будут размещены на сайте).

- Какие крупные мероприятия и кружки запланированы на эту летнюю кампанию?

- Летний сезон этого года называется "Фестивальное лето". Подготовлены программы смен для каждой из пяти возрастных групп: "Фестиваль первоклассных открытий" для детей 6-9 лет, "Невероятная фестландия" для ребят 10-11 лет, "Квест, фест, thebest, или Таинственный проект" для воспитанников 12-13 лет, "Фестивальный челлендж" для подростков 14-15 лет и "Фестивальный марафон" для 16-17-летних ребят.

В программе "Фестивального лета" - бульбафэст, "Лэнд-арт", фестиваль света и огня, фестиваль искусств.

Кроме того, в "Зубренке" пройдут республиканский форум "Молодежное лидерство: современный взгляд", открытый фестиваль молодежных проектов "Просто делай!", фестиваль волонтерских педагогических отрядов "Настроим наше сердце на любовь".

Помимо кружков и клубов, которые работают на протяжении всей смены (робототехника, флешанимация, "Робинзоны", "Индейцы", киригами, скрапбукинг), подготовлен ряд мероприятий для этого сезона. Пройдет чемпионат смелых в тарзан-парке, мастер-классы по живописи эбру, шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка (если позволит погода), вечер музыки и поэзии, шоу-программа "Мисс "Зубренок", песенный баттл, открытые старты по легкой атлетике, военно-спортивные игры "Мы солдаты", "Ураган", праздник силача, спортивно-экологическая эстафета "Сохраним природу вместе", занятия по стритболу и многое другое.

- Какие в целом ожидания от этой летней кампании?

- Мы работаем с детьми и понимаем степень ответственности, которую берем на себя. Создать условия для отдыха и оздоровления детей мы обязаны: школьники потрудились в учебном году и заслужили активные каникулы.

Мы благодарим всех родителей, которые поверили в нас, традиционно или впервые выбрали местом отдыха и оздоровления "Зубренок", направляют к нам своих детей. Со своей стороны мы прикладываем все усилия для того, чтобы оправдать их надежды. Не все в сложившейся ситуации зависит только от нас. Но мы успешно справились с организацией смен весной этого года, и это вселяет в нас надежду на то, что летняя оздоровительная кампания состоится, а тысячи школьников запомнят летний отдых как важное и яркое событие.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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