Буллинг нельзя воспринимать как неотъемлемую часть взросления и жизни в коллективе - психолог

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буллинг нельзя воспринимать как неотъемлемую часть взросления и жизни в коллективе, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА ментор модели "Дружественная и поддерживающая среда в учреждениях общего среднего образования" педагог-психолог Илляна Матвиенко.

"В последнее время увеличивается количество обращений к специалистам психологического профиля по проблеме буллинга. Одна из самых больших проблем, связанных с буллингом в учреждениях образования, заключается в том, что эта тема либо табуируется, либо существуют установки, что буллинг, как и кризисные ситуации, - неотъемлемая часть взросления, жизни в коллективе, что это та школа жизни, с которой подростку необходимо справляться самостоятельно, - сказала Илляна Матвиенко. - И если мы говорим, что педагоги, подростки, родители не боятся обращаться за помощью, - это показатель, что первый этап проекта по созданию дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования сработал хорошо. На эту тему можно и нужно говорить, можно и нужно обращаться к специалистам, ко взрослым".

Белорусская модель "Дружественная образовательная среда в учреждениях общего среднего образования", направленная на предотвращение буллинга, психического и физического насилия среди обучающихся, в рамках экспериментальной деятельности внедряется с начала текущего учебного года в 26 учреждениях образования страны. Она стала результатом научно-исследовательской работы по адаптации хорватской модели "Безопасная и поддерживающая среда в школах", проведенной Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка в партнерстве с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Внедрение модели состоит из семи шагов и будет способствовать формированию ценностей взаимного уважения у учеников школ и установлению системы контроля за их соблюдением, включению в процесс профилактики насилия всех участников образовательного процесса.

"Проект рассчитан на то, чтобы помочь подросткам, родителям, педагогам научиться не допускать таких ситуаций. Видеть эти маркеры, когда подростки начинают чувствовать себя некомфортно, и понимать, в какие моменты это является конфликтом, а в какие - буллингом, и указывает на не совсем здоровое взаимоотношение в подростковых коллективах. У взрослых есть возможность увидеть, какие моменты в их общении с подростками, даже друг с другом, могут повлиять на появление буллинга в ученических коллективах. Кроме того, достаточно много методических и информационных материалов размещается на сайтах Республиканского центра психологической помощи и учреждений образования, в которых реализуется эксперимент по созданию дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования", - добавила Илляна Матвиенко.-0-