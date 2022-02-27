Бурак: голосуем всей семьей, чтобы показать единство, на котором построено наше государство

Константин Бурак

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосуем всей семьей, чтобы показать единство, на котором построено наше государство. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак. Он признался, что впервые в жизни ему удалось прийти на участок проголосовать не досрочно, а в основной день. Это было сделано не случайно. "Со мной вместе сегодня голосуют супруга и дочь. Это наш порыв души, хотим своей семьей показать еще раз то единство, на котором построено наше государство", - рассказал Константин Бурак. По его словам, каждый гражданин, который уже проголосовал или сделает это сегодня, внесет свою лепту в построение истинного народовластия, развитие государственно-политической системы. "Это сделает нашу страну еще крепче, еще сильнее", - уверен руководитель Аппарата Совмина.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!