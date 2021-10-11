Буров: безопасность и противодействие преступности остаются в числе солидарных интересов стран СНГ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось заседание Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ. Участие в нем в режиме видео-конференц-связи приняли делегации министерств внутренних дел (полиции) Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполкома СНГ и Антитеррористического центра СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Обращаясь с приветственным словом к участникам заседания, директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполкома СНГ Александр Буров отметил, что тридцатилетний опыт работы Содружества наглядно свидетельствует, что обеспечение безопасности и противодействие преступности неизменно остаются в числе солидарных интересов и первоочередных задач государств СНГ. "За прошедший период именно в сфере безопасности успешно решены две принципиально важные задачи. Во-первых, принят комплекс базовых соглашений и программ по совместному противодействию современным вызовам и угрозам, который развивается в соответствии с запросами и требованиями времени. Во-вторых, сформирована и действует многоформатная взаимосвязанная система органов СНГ, обеспечивающая координацию сотрудничества компетентных органов в сфере безопасности и правопорядка", - сказал Александр Буров.

Всего в повестку дня заседания были включены 14 пунктов. Они касались приоритетных вопросов сотрудничества министерств внутренних дел государств СНГ, состояния и перспектив развития деятельности базовых организаций в сфере борьбы с преступностью, сотрудничества в предотвращении преступлений, совершаемых с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты, наращивания потенциала взаимодействия по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств, взаимодействия в сфере профилактики вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы.

Рассмотрены вопросы подготовки проекта Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы и разработки документа, регулирующего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных МВД государств СНГ в сфере противодействия хищениям автотранспортных средств.

Также был рассмотрен вопрос об учреждении памятного знака Совета министров внутренних дел государств Содружества "За укрепление сотрудничества".

Следующее заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ решено провести в Кыргызстане в сентябре 2022 года.-0-