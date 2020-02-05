Бузовский: Минская книжная выставка - масштабный социальный и политический проект

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная книжная выставка - масштабный социальный и политический проект. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский.

"Минская международная книжная выставка - это не просто коммерческий проект, это масштабный социальный, политический проект в силу того, что он собирает на своей площадке представителей десятков стран. Это профессионалы, общественные и политические деятели, представители сферы культуры. И для нас важно то, что проекты, заявленные на этой площадке, реализуются на протяжении всего года. Именно по этой причине книжная выставка - важный проект для страны", - сказал Игорь Бузовский.

По его словам, форум с каждым годом становится все более масштабным. "Важно то, что не уменьшается посещаемость выставки, то, что внимание к этому событию было, есть и остается не только у жителей Беларуси, но и ближнего и дальнего зарубежья. Свидетельством тому является количество участников симпозиума литераторов, который ежегодно проводится во время выставки, - отметил замминистра. - Естественно, это возможности для реализации наших долгосрочных проектов в других странах. Те издательства, те представители общественных формирований и журналисткой среды, которые принимают участие в выставке, помогают в продвижении нашей литературы".

В качестве примера Игорь Бузовский привел КНР, где в этом году планируется издание белорусских авторов. "Самое важное, чего мы добиваемся, чтобы эти книги попали на книжные полки в торговлю. Если сумеем так сделать - это будет серьезный прорыв, тропинка, которую мы прокладываем для большой дороги", - добавил он.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем выступает Россия, центральным экспонентом - США.-0-