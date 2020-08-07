Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тем, кто многое сделал ради независимости Беларуси, нужно больше рассказывать о своей работе. И всему обществу - больше читать, больше думать, чтобы выбрать правильный путь для своей родины. Такое мнение высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский на презентации совместного проекта проекта "Гордость ЗА Беларусь", которая прошла в столичном Доме книги "Светоч", передает корреспондент БЕЛТА.

В основе авторской задумки проекта - показать этапы формирования независимой и суверенной Беларуси на основе данных статистики, авторитетных мнений и социологических исследований аналитического центра Ecoom. Эти этапы нашли свое выражение в красочных газетных плакатах, они будут объединены в отдельное издание, которое скоро появится на полках книжных магазинов.

Идея, по словам Игоря Бузовского, задумывалась давно. "Пришли к мысли: сделать надо так, чтобы это было нетривиально, аналитично, интересно и полезно для людей, в сжатом формате. То, что представлено на этой площадке, - это очень маленькая часть того, что сделала страна. Это огромное накопление достижений и побед разных людей, которые живут в Беларуси. Хотели аккуратно, без пафоса, но красиво рассказать, что мы сделали за эти годы", - рассказал Игорь Бузовский.

Он также обратился ко всем, кто радеет за будущее Беларуси и много трудится ради нее, с просьбой не стыдиться своей работы, рассказывать о ней. Это важно, чтобы противостоять информационным вбросам оппонентов. "Нам необходимо сохранить страну. Нам необходимо читать, думать, выбирать", - отметил замминистра.

/Будет дополнено/.-0-

Марзалюк: у нас одна страна на всех "Люди, которые любят свою страну, закапывают окопы, останавливают холодную войну. Они трудятся во имя и ради Беларуси, а не умножают ненависть внутри нации", - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.