Бузовский: сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня СМИ становятся одним из факторов обеспечения национальной безопасности. Об этом заявил сегодня заместитель министра информации Игорь Бузовский во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"В кризисные периоды исторического развития люди особенно подвержены внушению, легко откликаются на различные новые стимулы и идеи, а также более подвержены информационному воздействию. В настоящее время процесс обмена информацией в обществе характеризуется крайне высокой оперативностью и интенсивностью. Отмечается превалирующая роль социальных сетей, информационных новостных сайтов как информационных источников", - сказал Игорь Бузовский. - Медийное поле Беларуси на сегодняшний день достаточно насыщенно и разнообразно. Вместе с тем государственные СМИ занимают только треть информационного поля республики. Что еще раз подчеркивает, насколько важно сохранение исторической памяти и продвижение государственной информационной политики в целом".

По его словам, обоснованно говорить о переориентации основной целевой функции СМИ с информационной, ознакомительной, ретранслирующей на функцию влияния и целенаправленного воздействия.

"Таким образом СМИ становятся не средствами массовой информации, а средствами массового воздействия, одним из факторов обеспечения национальной безопасности Беларуси. Именно данное определение необходимо принимать во внимание обществу, стремящемуся сохранить свою самобытность и историческую преемственность", - отметил замминистра.

Игорь Бузовский подчеркнул, что в Беларуси много делается для сохранения исторической памяти.

"И задача СМИ широко и профессионально подать обществу, особенно молодежи и подрастающему поколению, всю эту масштабную работу. И делать это нужно всем нам сообща: семье, школе, СМИ, депутатскому корпусу, научному сообществу, чтобы у каждого из нас не только хватало средств на жизнь, но и было то, ради чего стоило бы жить", - заключил он.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" прошла в Палате представителей. В фокусе ее работы были вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии приняли участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.

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