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24 июля 2020, 15:00

Бузовский: в Беларуси заложен надежный фундамент, чтобы уверенно двигаться вперед

Игорь Бузовский. Фото из архива
Игорь Бузовский. Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заложен надежный фундамент для того, чтобы уверенно двигаться вперед, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра информации Игорь Бузовский.

"В основу этого фундамента положены традиции наших предков, которые бережно сохраняет поколение суверенной Беларуси, и новые достижения, позволившие за сравнительно короткий промежуток времени вывести страну на мировую арену. Мы гордимся своими успехами в образовании, науке, ІТ-сфере, культуре, нашими спортивными победами. Беларусь стала уголком миролюбия в центре Европы и надежным партнером для конструктивного политического и экономического взаимодействия с разными странами мира. Нам есть что сохранять и развивать", - сказал Игорь Бузовский.

По его словам, Министерство информации развивает инициативу всех конструктивных сил, нацеленных на созидание, формирование гордости за нашу страну, через проект "Беларусь сегодня". "Мы реализуем его во всех крупных городах через сеть "Белсоюзпечать" и используем пространство павильонов для размещения рекламных пилонов, наполненных аналитической инфографикой о достижениях Беларуси за последние четверть века. Мы хотим, чтобы о победах страны, завоеванных общими усилиями, знали все люди, в том числе через наши информационные площадки. Эта инициатива станет полезной для потенциальных избирателей, которым в скором времени предстоит определить будущее своей страны", - отметил замминистра.-0-

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