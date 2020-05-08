8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая Победа - это незыблемая ценность, которую мы должны сохранить и передать молодежи, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра информации Игорь Бузовский. Сегодня он принял участие в заключительном эфире On Air марафона "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", где объявил результаты первого этапа республиканского творческого конкурса "Книга с экрана", посвященного 75-й годовщине Победы.

"Сегодня проекты, посвященные 75-летию Великой Победы, реализуются в непростых условиях. Вместе с тем эти вызовы времени позволили выработать новые формы и подходы. И мне очень приятно, что в совместной работе Министерства информации с общественными организациями, в частности БРСМ, появились интересные проекты, которые позволяют нам не просто объединять молодежь, а интересно и ярко рассказывать об исторических эпохах, - отметил Игорь Бузовский. - Великая Победа - это незыблемая ценность, которую мы должны сохранить и передать молодежи".

Замминистра дал высокую оценку буктрейлерам, представленным на конкурс "Книга с экрана". "Совместно с писательской средой проект буктрейлеров не просто состоялся, а получил достойную оценку со стороны профессионалов и молодежи, которая приняла активное участие в его наполнении своими творческими работами. Как представителю Министерства информации мне вдвойне приятно, что этот проект в ближайшее время получит свое продолжение в новых трейлерах уже на современные книги белорусских писателей. Яркие минифильмы, представленные ребятами разного возраста, показали, с какой искренностью белорусская молодежь относится к историческим событиям, и насколько мы, старшее поколение, сумели заложить фундамент этой святой для нас ценности", - сказал он.

Игорь Бузовский подчеркнул, что патриотическая тематика по-прежнему вызывает интерес у молодежи Беларуси. "Уверен, что и в дальнейшем она будет востребована у молодого поколения", - добавил замминистра.

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана", организаторами которого выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство информации и Союз писателей Беларуси, стартовал 27 января. Основная цель проекта - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, популяризация современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе. С работами финалистов конкурса можно познакомиться в социальных сетях, также они транслируются на экранах в магазинах ОАО "Белкнига".-0-