Бычковский: пограничники Польши заинтересованы в активизации двусторонних контактов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комментируя текущую обстановку на границе, официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский заявил, что, несмотря на происходящие политические процессы, польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога, сообщает БЕЛТА.

"Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности", - сказал Антон Бычковский.

Положительные тенденции также отметил начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский. "Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным. Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов", - сказал он.

"Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска "Козловичи" ("Кукурыки"). Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию. Также стали поступать сведения о применении авиации Пограничной стражей Польши. Несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Если раньше вести диалог в чем-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском", - добавил Сергей Козловский.-0-