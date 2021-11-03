Бычковский: практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление, заявил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Сложившаяся в последнее время практика бездоказательных обвинений со стороны Польши вызывает сожаление. Так, недавнее заявление о "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных вооруженных лиц в форме не имеет оснований, - отметил он. - В очередной раз мы видим лишь голословные заявления польских должностных лиц без предоставления каких-либо доказательств и объективных свидетельств. Более того, сообщение распространяется польскими спецслужбами в обход имеющихся механизмов обмена информацией по линии пограничных уполномоченных сторон. Это говорит о том, что главная цель этих действий лежит в плоскости эскалации напряженности и дальнейших попыток формирования негативного образа Беларуси".

По словам Антона Бычковского, создавая подобные провокационные вбросы и фейки, польская сторона пытается оправдать проводимую вблизи белорусской границы милитаризацию, а также продление режима чрезвычайного положения на своей приграничной территории.

"Последнее явно преследует цель сокрытия от общественности незаконных действий в отношении беженцев, ищущих убежище в странах ЕС. Подчеркиваем, что белорусская сторона неукоснительно выполняет свои обязательства, вытекающие из действующих международных договоров, прилагает максимум усилий для обеспечения пограничной безопасности, недопущения пограничных инцидентов, а также провокаций на государственной границе", - резюмировал официальный представитель ГПК. -0-