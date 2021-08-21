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21 августа 2021, 18:54

 "Были даже повышенные тона и взаимные обиды" - Воскресенский о жарких дискуссиях при работе над Конституцией

Фото из архива
Фото из архива
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал, как на заседаниях в жарких спорах рождался обновленный вариант Основного закона Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"У нас такой формат, что выступают в обязательном порядке все члены Комиссии. Чтобы не отсиживаться и не отбывать номер, раз уже тебя назначили указом Президента в эту Комиссию, а работать. И споры у нас были очень жаркие. Были даже повышенные тона и взаимные обиды у некоторых членов Конституционной комиссии. Но, естественно, мы никогда не выносили это на общественное обозрение. Потому что это не имеет никакого отношения. Самое главное - нам нужно было найти знаменатель ради окончательного примирения в обществе. И мы его нашли", - подчеркнул Юрий Воскресенский.

По его словам, в подготовленном проекте обновленной Конституции заложено очень много прогрессивных демократичных предложений, связанных в том числе с гуманизацией в сфере избирательного права. Например, всем заключенным в следственных изоляторах до вынесения приговора суда, согласно проекту, дается право голосования.

Вводится новый для Беларуси институт - Уполномоченный по правам человека. В проекте также закрепляется право страны на развитие мирного атома, участия в силах коллективной обороны.

По словам Юрия Воскресенского, есть в проекте и "демократическая плюшка". "Наши, мои в прошлом невероятные коллеги как минимум должны прийти на референдум и поддержать. Это ограничение сроков президентской каденции", - сказал член Конституционной комисии.

"Если мы начинаем читать текст, а не руководствоваться снова эмоциями (спустя год эмоциями могут прикрываться только, как правильно сказал Президент, враги Беларуси), мы видим, безусловно, его прогрессивный и продемократический характер. И нам надо прийти на референдум и поддержать этот текст. Конечно, который будет сейчас отредактирован президентскими юристами", - призвал Юрий Воскресенский.
Как ожидается, в ближайшее время состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии. "Возможно, эта встреча будет не на следующей неделе, возможно через 2-3 недели. Но то, что она в ближайшее время состоится, это очевидно", - сказал Юрий Воскресенский.
Он отметил, что порой сложно было свести к единому знаменателю все предложения ведь многие из состава Конституционной комиссии не являются непосредственно юристами.

"Ныне же этот проект, который в среду Председатель Конституционной комиссии, и он же Председатель Конституционного суда, Петр Миклашевич отправляет Президенту, он согласован единогласно. За исключением раздела про Всебелорусское народное собрание. Потому что мы, может быть, не обладая профессиональными юридическими навыками написания законов высокого уровня, не можем вычленить идею Всебелорусского народного собрания – такую, чтобы она удовлетворяла всем представителям и членам Конституционной комиссии. Но в целом на 99% вот этот проект, который будет направлен в среду Президенту, согласован единогласно. И это прекрасный результат диалога, который шел в рамках в том числе заседаний Конституционной комиссии", - сказал Юрий Воскресенский.

Как сообщалось БЕЛТА 11 августа со ссылкой на Петра Миклашевича, Конституционная комиссия вынесет на рассмотрение Президента вопросы о статусе Всебелорусского народного собрания и смертной казни. "Мы обозначили три позиции, которые требуют рассмотрения с участием главы государства. Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие (госорганов. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, у членов Конституционной комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. В частности, члены комиссии не пришли к единому мнению о том, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов Президента.

Второй вопрос - о смертной казни. "Здесь имеются три варианта. Первый - сейчас эту норму, ст.24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение рассматривалось на референдуме в 1996 году о сохранении смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, ст.24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант - вообще поставить вопрос об отмене смертной казни. Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием главы государства", - отметил председатель КС.

Третий вопрос - участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Эта норма сегодня у нас в Конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Это одно. И второе. Общепринятый подход - выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому вопрос стоит открытый. Надо ли сохранить нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты как общепринятый подход. Этот вопрос мы также предполагаем обсудить с участием главы государства", - дополнил Петр Миклашевич.-0-
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