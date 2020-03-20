Были уверены, что страна не бросит нас в беде - белорусские туристы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказали белорусские туристы, которые прилетели сегодня в Минск из Внуково. Чартерный рейс из Москвы приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы отдыхали в Таиланде 12 дней, все было прекрасно. За два дня до вылета нам сказали, что нас не посадят на борт самолета до Москвы. В итоге с большими проблемами нас доставили в Москву. Во Внуково мы прилетели сегодня утром, - рассказали Оксана и Сергей из Бобруйска. - У нас была проблема улететь из Таиланда, но, когда мы прилетели в Москву, были уверены: наша страна нас не бросит и нас доставят домой".

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Фото Андрея Покумейко